Семейство Биберов: Хейли и Джастин устроили морскую прогулку

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / www.gettyimages.com

Популярный певец Джастин Бибер не скрывает своей влюбленности к жене Хейли Болдуин. Об этом артист часто признается во многих комментариях и просит не сравнивать ее с экс-возлюбленной Селеной Гомес. Новые фото новоиспеченных супругов являются лишь доказательством их любви.

Новый снимок Хейли опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото модель позирует бок о бок с мужем Джастином Бибером на яхте на фоне на побережье Калифорнии. Девушка, которая для морской прогулки примерила бежевый комбинезон, нежно положила голову на плечо певца.

"Биберы", – коротко прокомментировала фотографию жена Джастина.

 

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?
О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продлились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.

После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел имение в Канаде, стоимость которого достигала более 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Хейли Болдуин Джастин Бибер
Источник: LifeStyle 24
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