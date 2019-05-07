Семейство Кардашян-Дженнер взорвало бал Met Gala 2019 роскошными образами: эффектные фото

Каждым своим выходом сестры Кардашян-Дженнер доказывают, что стильному эпатажу у них можно только поучиться. Так, вчера, 6 мая, у знаменитого семейства была прекрасная возможность еще раз доказать свои умения выбирать потрясающие наряды и талант к представлению их перед публикой.

Накануне в США отгремело грандиозное фэшн-событие, бал Met Gala 2019, который посетили знаменитости из разных индустрий – актеры, певцы, модели и звезды из других отраслей. В списке приглашенных, конечно, было знаменитое семейство, звезды собственного реалити-шоу, семейство Кардашян-Дженнер. Без преувеличения, каждая из представительниц продемонстрировала роскошный образ, подчеркнув все свои достоинства.

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Самые младшие из семейства сестры Кайли и Кендалл Дженнер выбрали для появления на модном мероприятии роскошные платья от Versace, расшитые камнями, пайетками и декорированные большим количеством страусиного перья. Специально для Met Gala 2019 Кайли перекрасила волосы в тон к платью, а именно – в светло-фиолетовый. Ее сестра Кендалл решила не экспериментировать с прической, чтобы все внимание полностью акцентировалось на ее ярко-оранжевом платье с глубоким декольте.



Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Их старшая сестра Ким Кардашян выбрала для себя образ "мокрой девочки", одев облегающее мини-платье от Mugler с драпировкой и камнями в форме капель воды.

Мама знаменитых сестер Крис Дженнер предстала перед папарацци в элегантном синем комбинезоне с глубоким декольте и звездой на груди. Поверх которого надела массивную серебристую накидку со шлейфом.



Крис Дженнер / Instagram / @shhhsilk