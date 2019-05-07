Семейство Кардашян-Дженнер взорвало бал Met Gala 2019 роскошными образами: эффектные фото

50 Читати новину українською
Семейство Кардашян-Дженнер на Met Gala-2019
Семейство Кардашян-Дженнер на Met Gala-2019 / Instagram / @harpersbazaararabia

Каждым своим выходом сестры Кардашян-Дженнер доказывают, что стильному эпатажу у них можно только поучиться. Так, вчера, 6 мая, у знаменитого семейства была прекрасная возможность еще раз доказать свои умения выбирать потрясающие наряды и талант к представлению их перед публикой.

Накануне в США отгремело грандиозное фэшн-событие, бал Met Gala 2019, который посетили знаменитости из разных индустрий – актеры, певцы, модели и звезды из других отраслей. В списке приглашенных, конечно, было знаменитое семейство, звезды собственного реалити-шоу, семейство Кардашян-Дженнер. Без преувеличения, каждая из представительниц продемонстрировала роскошный образ, подчеркнув все свои достоинства.

Читайте также: Кайли Дженнер заподозрили в беременности: провокационные фото

Самые младшие из семейства сестры Кайли и Кендалл Дженнер выбрали для появления на модном мероприятии роскошные платья от Versace, расшитые камнями, пайетками и декорированные большим количеством страусиного перья. Специально для Met Gala 2019 Кайли перекрасила волосы в тон к платью, а именно – в светло-фиолетовый. Ее сестра Кендалл решила не экспериментировать с прической, чтобы все внимание полностью акцентировалось на ее ярко-оранжевом платье с глубоким декольте.

Кайлі Дженнер і Кендал Дженнер
Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Их старшая сестра Ким Кардашян выбрала для себя образ "мокрой девочки", одев облегающее мини-платье от Mugler с драпировкой и камнями в форме капель воды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Мама знаменитых сестер Крис Дженнер предстала перед папарацци в элегантном синем комбинезоне с глубоким декольте и звездой на груди. Поверх которого надела массивную серебристую накидку со шлейфом.

Кріс Дженнер
Крис Дженнер / Instagram / @shhhsilk

 

blog_ava
Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди с грозами и мокрым снегом
сегодня
1054
Теги: Кайли Дженнер Ким Кардашян LifeStyle Новости LifeStyle Met Gala Кендалл Дженнер Звездные мамы Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
сегодня 11:53 Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
8
Семейство Кардашян-Дженнер взорвало бал Met Gala 2019 роскошными образами: эффектные фото
сегодня 11:47 Семейство Кардашян-Дженнер взорвало бал Met Gala 2019 роскошными образами: эффектные фото
50
За несколько шагов до микроинсульта, – певица Мята шокировала заявлением о своем здоровье
сегодня 11:03 За несколько шагов до микроинсульта, – певица Мята шокировала заявлением о своем здоровье
50
Met Gala 2019: самые роскошные наряды с красной дорожки
сегодня 09:40 Met Gala 2019: самые роскошные наряды с красной дорожки
238
Роды Меган Маркл: кого родила, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
6 мая 16:50 Роды Меган Маркл: кого родила, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
10694
Новости
Больше новостей
Залиште відгук