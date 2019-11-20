Семилетняя дочь Бейонсе получила первую музыкальную награду

Старшая дочь Бейонсе и Jay-Z – семилетняя Блу Айви Картер получила свою первую музыкальную награду. Девочка стала лауреатом премии Soul Train Award.

Об этом сообщает издание Entertaiment Weekly. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе.

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Семилетнюю дочь певцов наградили вместе с другими создателями песни Brown Skin Girl, которая входит в альбом Бейонсе "Lion King: The Gift", посвященного ремейку мультфильма "Король Лев" (The Lion King).

Brown Skin Girl, которая была записана Бейонсе, ее дочерью, рэпером Saint Jhn и нигерийским певцом Wizkid, является одной из самых популярных песен в 2019 году.

Песня Brown Skin Girl: Слушайте тут



Бейонсе и Блу Айви / Getty Images