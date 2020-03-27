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Съемки реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински" перенесли на 2021 год

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Реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински" переносится / Новый канал

Из-за пандемии коронавируса организаторы реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински" решили отсрочить съемки. Модельное шоу, которое 6 лет подряд выходило осенью на "Новом канале", зрители смогут увидеть аж через год, в 2021 году.

Многие фанаты ждали появления шоу осенью, ведь это должен быть по-настоящему особенный эфир. Основная его "фишка" – возвращение участниц из прошлых шести сезонов.

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"Чтобы сделать качественный контент осеннего сезона, мы должны были войти в съемки не позднее 1 апреля. В связи с продлением карантина мы этого осуществить, к нашему большому сожалению, не можем", – объяснила решение генеральный директор Нового канала Ольга Задорожная.


Участницы шоу "Супер топ-модель по-украински"

Что интересно, 25 участниц, которые должны были войти в новый сезон "Супер топ-модель по-украински" на сайте "Нового канала" выбирали телезрители в течение 2,5 месяцев.

Генеральный директор отметила, что команда модного проекта будет стараться сделать все для того, чтобы в суперсезоне зрители увидели как своих фавориток, так и любимых экспертов и ведущую проекта.

Что известно о шоу "Топ-модель по-украински"?Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются участники из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Коронавирус в Украине LifeStyle
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