Съемки во дворце и импровизированные танцы: чем удивляла Джамала в новом клипе Solo

Украинская певица Джамала опубликовала долгожданный клип на песню Solo. В ролике артистка совместно с режиссером Анной Бурячковой подняла важные психологические темы и показала замкнутость человека в собственном мире.

Премьера нового клипа состоялась на YouTube-канале Джамалы 21 мая. Для клипа Solo режиссер выбрала очень изысканное место – дворец графини Уваровой, что в Киеве. Поэтому зрители смогут увидеть роскошные комнаты, украшенные лепниной. По словам Анны Бурячковой, место для съемок было символическим, ведь с Джамалой она стремилась показать пространство, в котором человек скрывается от реальности.

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Идея видео очень созвучна темам, которые я нарушаю в своих песнях. Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах,

– отметила Джамала.

Такая концепция понравилась самой Джамале, однако ее реализация была достаточно сложной. Певица призналась, что большую часть времени на съемках провела в закрытом стеклянном кубе, где не было доступа к свежему воздуху.

Съемки были сложными. Большую часть времени я находилась в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха, поэтому было сложно не только двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне. При этом нужно было петь и танцевать в достаточно непростом платье и с очень тяжелыми украшениями. Примечательно, что в этом видео нет постановщика. Все мои танцы – это импровизация на съемочной площадке, – добавила Джамала.

Отметим, что это не первое сотрудничество артистки с Анной Бурячковой. Ранее режиссер снимала для Джамалы ролик на песню The Great Pretender. Кроме этого, она активно сотрудничает с "Океаном Эльзы", Pianoбой, "Другой рекой" и BRUTTO.

Смотрите клип Джамалы на песню Solo: видео