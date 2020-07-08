Сербия открыла свои границы для иностранных туристов, в частности, и для украинцев. Путешественники могут въезжать на территорию страны без тестирования на COVID-19 и без 14-дневной самоизоляции.

Если вы желаете отдохнуть в древней европейской стране с самобытной культурой, увидеть прекрасные пейзажи, то Lifestyle 24 подобрал для вас лучшие локации, которые можно увидеть путешествуя по Сербии. Читайте также 10 фото из Дубая, от которых падает челюсть Невероятные локации Сербии Национальный парк Тара В национальный парк Тара ежегодно приезжают сотни туристов. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на горы, реку Дрина и густые леса. Рекомендуется на полный обзор этой достопримечательности выделить весь день, чтобы подробнее познакомиться с пещерами, каньонами, прогуляться по лесу и даже встретить там ручных косуль и серн.

Национальный парк Тара На территории есть довольно недорогие апартаменты и гостиницы, или же вы можете установить палатку посреди заповедника. Однако такой вариант может быть опасным, ведь на территории живут медведи, о чем свидетельствуют специальные таблички. Парк известен своими красивыми вершинами, густыми лесами и глубокими пещерами, впечатляющими водопадами и бурными горными реками. Летом здесь туристы могут заняться рафтингом, водными видами спорта, а зимой – покататься на горных лыжах. Детям предлагается отдых в Лагерном комплексе Митровац. Джердабское ущелье Джердабское ущелье входит в число самых красивейших мест в Европе, ведь Дунай здесь предстает во всей своей красе. Именно здесь Дунай достигает своей наибольшей ширины – 6,5 км и наибольшей глубины – 82 метра. Туристов здесь возят на круизах по всему ущелью. Местами над рекой поднимаются 300-метровые скалы. На берегах Дуная есть также много старинных крепостей.

Джердабское ущелье Скадарлия Сербия славится историческими памятниками и позволяет на некоторое время попасть во времена Средневековья. Среди наиболее знаковых объектов в Белграде – улица Скадарская, вдоль которой располагается целый район – аутентичная Скадарлия. Эта улица сильно увлекает туристов антикварными магазинами, картинными галереями и уютными кафе.

Улица Скадарская Сирогойно Сирогойно – музей под открытым небом. На территории музея много старинных домов, которые построены без единого гвоздя, предметы быта, кузница, пекарня, церковь святых Петра и Павла. Также туристы там покупают популярную вязаную одежду из шерсти. Сирогойно окружает прекрасная природа, а воздух там считается целебным.

Живописные домики в селе Сирогойно ​Читайте также Самые красивые места Туниса в фотографиях Новый сад Город Новый сад называют сербскими Афинами, ведь это город не только подобен греческой столице, но и имеет большое значение для местной культуры. На берегах Дуная есть пляжи и атмосферные кафе, где можно попробовать этнические блюда. Город идеально подходит для романтического путешествия вдвоем.

Парк "Фрушка-гора" В 16 километрах от города Новый сад расположен природный парк "Фрушка-гора". Здесь над Дунаем возвышается зубастый горный хребет, который скрывает уютные долины с средневековыми монастырями и невероятные хвойные рощи. В парке есть отели и виллы для отдыха и походов в горы.

"Город Дьявола" вполне безопасен С 2002 года Город дьявола включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все столбы появились в результате природных процессов: эрозии почвы, силы ветра, перепадов температур и атмосферных осадков. Село Кустурицы-Дрвенград Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица любит показывать Сербию в своих картинах. На его кадрах он изображает страну полной сюрреализма и особого колорита. Село Дрвенград специально построили для фильма "Жизнь как чудо". В селе есть свой храм и арт-галерея, возле восстановленных деревянных домов стоят раритетные авто. А гостям местные предложат бокал фирменного смородинового сока.