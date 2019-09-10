Сергей Бабкин с женой покрестили 2-месячного сына: фото

Счастливое семейство Бабкиных во вторник, 10 сентября, покрестили третьего ребенка, мальчика Елисея, который родился у Снежаны и Сергея 18 июня 2019 года.

Новое семейное фото Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи мужчина сообщил, что решил окрестить сына в церкви, в которой венчался со Снежаной.

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Сегодня волшебный день. День, в который мы окрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со Снежаной 11,5 лет назад. А сегодня он окрестил нашего сына,

– рассказал певец.

Мужчина часто в интервью признавался в том, что отцовство – это истинное наслаждение для него. Сергей со Снежаной готовились к рождению третьего ребенка. По словам артиста, он очень ждал беременности жены.



Сергей Бабкин с женой и сыном / Instagram / @babkin_official

Что известно о третьем ребенке Сергея Бабкина?Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана до марта 2019 года замалчивали информацию о пополнении в семье. Объявить новость пара решила только на 7 месяце беременности актрисы. Снежана Бабкина родила сына 18 июня в частной клинике, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко. Сына звездные супруги решили назвать Елисеем. Пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура.