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Сергей Притула и Юлия Санина поблагодарили пожарных, которые борются с огнем в зоне ЧАЭС

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Сергей Притула и Юлия Санина / Коллаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @siriy_ua / @the_hardkiss

Украинская вокалиска Юлия Санина из группы The Hardkiss и телеведущий и шоумен Сергей Притула поделились в сети эмоциональными постами, в которых рассказали о ситуации, происходящей в связи с пожарами возле Чернобыля, и поблагодарили всех пожарных за их работу.

На своей инстаграм-странице 13 апреля Санина рассказала, что для преодоления пожара в Чернобыльской зоне понадобилось 89 единиц техники и 250 тонн воды. Боролись со стихией 353 пожарных-спасателя.

К теме Масштабный пожар в Чернобыле: насколько это опасно для Киева

6 апреля был задержан молодой человек, который, забавы ради, поджег траву в нескольких местах, после чего уже не смог справиться с пламенем, которое стремительно разрасталось... У меня нет слов. Огромная благодарность всем пожарным, которые сейчас борются со стихией,
– поделилась солистка группы The Hardkiss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привлечено 353 человека, 89 единиц техники, 250 т. воды для того, чтобы потушить масштабный пожар в зоне ЧАЭС. 6 апреля был задержан молодой мужчина, который ️забавы ради️поджег траву в нескольких местах, после чего уже не смог справиться с пламенем, которое стремительно разрасталось... у меня нет слов. Огромная благодарность всем пожарным, которые сейчас борются со стихией

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

Поклонники присоединились в комментариях к обсуждению: некоторые из них считают, что мужчине за такое нужно дать "пожизненное", другие вспомнили случаи в Карпатах, где неоднократно были возгорания, а некоторые поблагодарили артистку за то, что она обратила на это внимание, среди прочего информационного шума.

Сергей Притула в свою очередь высказался на собственном телеграм-канале, где отметил, что в Киеве дым значительно менее ощутим, и заслугой этому является неутомимый труд пожарных.

Как вы знаете и чувствуете, под Киевом уже некоторое время горел лес. Сейчас запах чувствуется меньше, правда? Или уже нет. Лес перестал гореть. Но не сам. Все эти дни его тушили украинские пожарные. Без перерывов на кофе, йогу и обед. Они видимо тоже хотели бы в эти дни посидеть с семьей, посмотреть фильм или почитать книгу,
– заявил Притула.

Телеведущий добавил, что вместо пребывания дома, спасатели "боролись с лесными пожарами, чтобы мы, сидя дома, могли не задыхаться от смога. Чтобы птицы и животные, которые живут в тех полях и лесах, имели возможность жить и дать потомство".

Поэтому хочу поблагодарить героических украинских пожарных. Спасибо, что спасаете, гасите, вытаскиваете, делаете нашу страну безопаснее каждый день. Парни и девушки (потому что в ГСЧС и девушки работают), вы – герои!
– подытожил Притула, добавив красноречивое фото с пожарными, которые спят прямо на траве возле мест возгорания.


Фото Максим Пастушенко, пожарный-спасатель в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Что известно о пожарах в Чернобыльской зоне

  • Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет Ми-8.
  • Наихудшей ситуация была 5 апреля. Тогда общая площадь пожара составляла примерно 100 гектаров.
  • Пожарные уже десятый день подряд борются с огнем в Чернобыльской зоне. Сейчас удалось потушить костер на территории Котовского лесничества.
  • Пожар перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области. Одного из подозреваемых уже задержала полиция.
  • По предварительным подсчетам, убытки от пожаров оценивают в десятки миллионов гривен.
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Пожар в Чернобыльской зоне Сергей Притула The Hardkiss
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