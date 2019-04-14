Сергей Притула не поздравляет Ольгу Фреймут с днем рождения: известна причина

Украинский телеведущий Сергей Притула раскрыл частную информацию, почему он в сложных отношениях со своей коллегой Ольгой Фреймут, а также назвал причины, по которым он не поздравляет женщину с днем рождения.

Об этом Сергей рассказал в интервью рубрике "Кофе с перцем" программы "Звездный путь".

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Притула вспомнил то, когда Ольга выбирала между работами на двух телеканалах, она солгала ему. Тогда Фреймут сказала коллеге о том, что остается на Новом канале, а через три дня подписала контракт с "1+1".

Все было хорошо до 2013 года, когда за Ольгу Фреймут начали конкурировать сразу два канала. "Новый" и "1+1", который пытался ее переманить. Я встретился с Олей 16 декабря, говорю: "Я понимаю, там за тебя торги, но мне ты хоть можешь сказать, ты остаешься или уходишь?" И она говорит: "Сергей, я остаюсь". Потом меня набирает продюсер шоу и говорит: "Ты в курсе, что Оля позавчера подписала контракт с "Плюсами"?". 16-го мне сказала, что остается, а 19-го подписала контракт с "Плюсами". Я, конечно, очень извиняюсь, но мне честно глубоко плевать было на отношения моей партнерши с руководством "Нового канала", с бухгалтерией "Нового канала", с кем угодно на "Новом канале",

– заявил Сергей.

Также телеведущий вспомнил, как поздравил Ольгу в прошлом году с днем ​​рождения и прислал ей личное видеопоздравление с сыном. Впоследствии Фреймут опубликовала ролик на своей странице в Instagram, чем разозлила шоумена.

"В прошлом году я поздравил Олю с днем ​​рождения. Мы были в Стамбуле с семьей, и мы с малым записали ей видео минутное. Оля видео частной переписки обрезала, выставила в Instagram, чтобы все посмотрели, как Притула по ней сохнет. Ну что это, это дурдом какой-то, это некрасиво. И в этом году я уже Олю не поздравлял с днем ​​рождения. Я не знаю просто, как она может такие вещи дальше использовать. Поэтому, надеюсь, у нее достаточно широкий круг друзей, которыми она готова жертвовать", – добавил Притула.

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