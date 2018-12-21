Сергей Притула поборолся с детьми в игре в снежки: смешное видео
Популярный украинский шоумен Сергей Притула показал свой зимний отдых с семьей.
Новое короткое видео Притула опубликовал на своей странице в Instagram.
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Так, на рождественские праздники Сергей с женой и детьми отправились в родной город телеведущего – Збараж, на Тернопольщине.
На видео показано, как знаменитость играет в снежки с детьми, в то время как младшие члены семьи катаются на санках.
Вот за это я и люблю Рождество! Привет из Збаража! Вкусной Вам кутьи, громкой коляды, счастливого Рождества, веселых Праздников! Христос Родился!
– поздравил поклонников с праздником Притула в подписи.
Сергей Притула играет с детьми: смотрите видео
Источник: 24 канал
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