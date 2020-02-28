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Сергей Притула про Нацотбор на Евровидение-2020: Слава Богу не перессорились

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В минувшую субботу, 22 февраля, отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2020, однако ставить точку в истории конкурса рано. Результаты конкурса и до сих пор бурно обсуждают в сети, а звезды украинского шоу-бизнеса продолжают комментировать участников музыкального события. Личными впечатлениями традиционно поделился и ведущий отбора Сергей Притула.

На личной странице в фейсбуке телеведущий опубликовал долгожданное обширное сообщение, в котором не обошел вниманием как талантливых участников, так и судей, которые совместно со зрителями вершили судьбу конкурсантов. Так, Сергей Притула признался, что четвертый год подряд изрядно нервничает во время прямого эфира Национального отбора на Евровидение-2020. Однако ответственная миссия жюри и артистов вызвала у шоумена гораздо больше впечатлений.

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Ведущий отметил, что обновленный судейский корпус посодействовал успешному результату Нацотбора на Евровидение-2020. За юмор и непринужденность в конкурсе неизменно отвечал Андрей Данилко, а Виталий Дроздов стал лучших среди дебютантов и настоящим мастером интеллигентного "заземления". Про работу с Тиной Кароль он признался, что знаменитости "повоевали во втором полуфинале. Слава Богу не перессорились, но определенные выводы сделали оба".

Сергей Притула также назвал исполнителей, которые, по его мнению, остались недооцененными. Среди них львовский коллектив MoonZoo, которые создают в отечественном шоу-бизнесе настоящую фирменную музыку, что, к сожалению, не является форматной для международного музыкального конкурса. Группу Cloudless ведущий раскритиковал за непрофессиональный вокал, а вот харьковчанок из FO SHO засыпал комплиментами.

Их песня звучит очень ново и свежо, несмотря на то, что рэп в Украине только начинает большой марш за свое место под солнцем. Но в Европе этим уже никого не удивишь. Спасибо музыкальному продюсеру Руслану Квинте за то, что девушки появились в этом отборе. Это просто три огромных взрыва искренних эмоций на ножках,
– заявил Сергей Притула.

А вот Katya Chilly он выделил среди всех претендентов на победу и назвал ее выступление самым крутым среди всех, которые появлялись на экранах в течение последних лет. Во время ее репетиций организаторы собирались в зале, чтобы вживую услышать "смесь магии, вокала и еще чего-то, чего я не могу описать словами".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Сергей Притула Новости LifeStyle Евровидение
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