24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сергей Притула рассказал об отношениях со старшим братом: В детстве я частенько выгребал

- Читати новину українською
Сергей Притула рассказал об отношениях со старшим братом / Instagram / @siriy_ua

На территории украинского шоу-бизнеса за Сергеем Притулой закрепилось имя одного из самых образцовых семьянинов. Телеведущий признался, что в детстве часто получал нагоняй от старшего брата Василия, однако всегда чувствовал его поддержку и защиту в школе.

Именитого украинского шоумена Сергея Притулу по праву называют любящим отцом, заботливым мужем и сыном. Однако он носит еще одно семейное звание, о котором довольно редко говорит публично. 38-летний ведущий имеет старшего на четыре года брата Василия.

Читайте также Сергей Притула посоветовал 5 небанальных фильмов, которые смогут вас поразить

Мужчина совсем не причастен к творчеству и работает адвокатом. Сергей Притула не скрывает, что брат – большой профессионал в своем деле, а их самих объединяет стремление к самосовершенствованию и желание быть первыми. В День братьев и сестер шоумен вспомнил, что Василий с детства занимался спортом: каратэ, рукопашный бой, жонглирование пудовыми гирями.

Притула не скрывает, что во время семейных споров часто получал нагоняй от старшего брата, однако всегда знал, что он заступится за него перед старшими обидчиками.

"В детстве часто дрались. Ну, как дрались... я "выгребал". Все же разница почти в четыре 4 года не оставляла шансов. Он не только мог дать взбучку, прежде всего, защищал. Откровенно говоря, пока Василий не закончил школу, мне жилось достаточно комфортно – старшеклассники не обижали, зная, что брат заступится и тогдп мало не покажется", – подчеркнул шоумен.

Сейчас отношения Сергея Притулы с братом гармоничные. Во время гастролей ведущего на родной Тернопольщине они не упускают случая встретиться друг с другом за чашкой кофе: "Сейчас мы два совещательных органа друг для друга".

Автор: Марина Джура
Теги: Сергей Притула LifeStyle Новости культуры
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:28 Герцоги Кембриджские взяли на работу SMM-специалиста Меган Маркл и принца Гарри
Новини шоу-бізнесу 2945
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 9 апреля: комендантский час и самая большая рецессия за 100 лет
Новини України 25569
сегодня , 11:04 В маске и с тюльпанами: Оля Цибульская опубликовала волшебную фотографию
Новини шоу-бізнесу 1636
сегодня , 16:12 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 223766
сегодня , 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Кіно 7403
сегодня , 13:31 Распространение коронавируса в мире – заболело уже более 1,6 миллиона человек: карта онлайн
Здорове життя 574689
сегодня , 12:42 Что делать на карантине, когда скучно: интересные идеи
Новини культури 13062
сегодня , 08:30 10 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 2164
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 16:30 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба
сегодня 12:42 Что делать на карантине, когда скучно: интересные идеи
Квітослава Туз
сегодня 11:23 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
9 апреля 13:40 "Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей