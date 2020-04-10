Сергей Притула рассказал об отношениях со старшим братом: В детстве я частенько выгребал

На территории украинского шоу-бизнеса за Сергеем Притулой закрепилось имя одного из самых образцовых семьянинов. Телеведущий признался, что в детстве часто получал нагоняй от старшего брата Василия, однако всегда чувствовал его поддержку и защиту в школе.

Именитого украинского шоумена Сергея Притулу по праву называют любящим отцом, заботливым мужем и сыном. Однако он носит еще одно семейное звание, о котором довольно редко говорит публично. 38-летний ведущий имеет старшего на четыре года брата Василия.

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Мужчина совсем не причастен к творчеству и работает адвокатом. Сергей Притула не скрывает, что брат – большой профессионал в своем деле, а их самих объединяет стремление к самосовершенствованию и желание быть первыми. В День братьев и сестер шоумен вспомнил, что Василий с детства занимался спортом: каратэ, рукопашный бой, жонглирование пудовыми гирями.

Притула не скрывает, что во время семейных споров часто получал нагоняй от старшего брата, однако всегда знал, что он заступится за него перед старшими обидчиками.

"В детстве часто дрались. Ну, как дрались... я "выгребал". Все же разница почти в четыре 4 года не оставляла шансов. Он не только мог дать взбучку, прежде всего, защищал. Откровенно говоря, пока Василий не закончил школу, мне жилось достаточно комфортно – старшеклассники не обижали, зная, что брат заступится и тогдп мало не покажется", – подчеркнул шоумен.

Сейчас отношения Сергея Притулы с братом гармоничные. Во время гастролей ведущего на родной Тернопольщине они не упускают случая встретиться друг с другом за чашкой кофе: "Сейчас мы два совещательных органа друг для друга".