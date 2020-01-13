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Сергей Притула растрогал сеть приветствием для жены

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Сергей Притула с женой / Instagram / @siriy_ua

Сегодня, 13 января, жена популярного украинского телеведущего празднует свой 35 день рождения. Сейчас Екатерина Сопельник находится на отдыхе в Марокко, и Сергей Притула опубликовал чувственное поздравление в сети и поделился кадрами с досуга, который он проводит вместе с дочкой Соломией.

Сергей Притула не сторонник афишировать личную жизнь. На страницах социальных сетей одного из самых популярных украинских телеведущих достаточно редко появляются семейные кадры, а подробности своего брака он держит за семью замками. Однако сегодня избранница знаменитости празднует свой 35 день рождения. Любящий муж оставил трогательное поздравление для жены в своем инстаграме.

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В обращении к Екатерине Сопельник Сергей Притула поблагодарил за семейный уют и материнскую заботу, которую испытывают его дети. Он отметил, что нашел настоящую поддержку в жене, которой часто удается усмирить чрезмерную эмоциональность мужа.

С Днем Рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор". Будь здорова и имей вдохновение к труду! Я всегда рядом! Люблю,
– написал Сергей Притула.

Судя по инстаграм-сторис загорелого телеведущего, этот праздничный день он проведет рядом с женой, которая недавно отправилась в Марокко. На днях на его странице в фейсбуке появилось забавное видео, на котором Сергей Притула появился с двухлетней дочкой Соломией.

Домашний ролик сразу же взорвал сеть и собрал более 70 тысяч лайков. Заботливый папа записал утреннее обращение дочери к маме, в котором девочка рассказала о своих снах и выполнила песню отечественной певицы Тины Кароль "Україна – це ти".

Но когда мама не дома, то папа – это мама! И да, танцую я еще хуже, чем пою. А Соломию через несколько лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить,
– прокомментировал видео телеведущий.

Напомним, что под венец Сергей Притула и Екатерина Сопельник пошли в 2015 году. Со своей второй женой ведущий познакомился во время работы на телевидении, ведь Катя – продюсер на "Новом канале".

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Сергей Притула Звездные дни рождения
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