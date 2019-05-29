Сериал "Чернобыль" 5 серия – трейлер и сюжет финальной серии

56 Читати новину українською
Чернобыль 5 серия HBO - промо и трейлер 5 серии - смотреть онлайн
Сериал "Чернобыль" 5 серия – трейлер и сюжет, чем закончится / HBO

Совсем скоро, 3 июня, на экраны выйдет финальная серия сериала "Чернобыль". Эпизод, который станет заключительным, получит название "Вечная память". Сюжет серии, трейлер и чем завершится эпопея о крупнейшей экологической катастрофе – читайте на LifeStyle 24.

Мир увидит 5 серию сериала "Чернобыль" от HBO 3 июня, а в Украине серия будет доступна утром 4 июня. Первыми посмотреть онлайн финал драматического сериала о последствиях аварии на ЧАЭС смогут пользователи сервисов MEGOGO, и Oll.tv.

Читайте также: Сериал "Чернобыль" 5 серия – дата выхода и где смотреть

Сериал состоит из пяти эпизодов. В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербина.

Смотрите трейлер 5 серии сериала "Чернобыль":

Сюжет 5 серии сериала "Чернобыль"

В этой серии Валерий, Борис и Ульяна рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле.

Что известно о предыдущих сериях сериала "Чернобыль"

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин. Название серии – "Белоснежка и охотник 2".
2 серия "пожалуйста, сохраняйте спокойствие" вышла в эфир 13 мая.
3 серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".
4 серия "Чернобыля" под названием "Счастье всего человечества" появилась в сети 28 мая.

blog_ava
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента
сегодня
1328
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Голливуд Чорнобыль сериал
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
сегодня 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
380
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 410
Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
28 мая 11:00 Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
Марта Вересюк 826
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
27 мая 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 733
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
27 мая 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 232
Новости
Больше новостей
Залиште відгук