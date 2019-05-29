Сериал "Чернобыль" 5 серия – трейлер и сюжет финальной серии

Совсем скоро, 3 июня, на экраны выйдет финальная серия сериала "Чернобыль". Эпизод, который станет заключительным, получит название "Вечная память". Сюжет серии, трейлер и чем завершится эпопея о крупнейшей экологической катастрофе – читайте на LifeStyle 24.

Мир увидит 5 серию сериала "Чернобыль" от HBO 3 июня, а в Украине серия будет доступна утром 4 июня. Первыми посмотреть онлайн финал драматического сериала о последствиях аварии на ЧАЭС смогут пользователи сервисов MEGOGO, и Oll.tv.

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Сериал состоит из пяти эпизодов. В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербина.

Смотрите трейлер 5 серии сериала "Чернобыль":

Сюжет 5 серии сериала "Чернобыль"

В этой серии Валерий, Борис и Ульяна рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле.

Что известно о предыдущих сериях сериала "Чернобыль"

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин. Название серии – "Белоснежка и охотник 2".

2 серия "пожалуйста, сохраняйте спокойствие" вышла в эфир 13 мая.

3 серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".

4 серия "Чернобыля" под названием "Счастье всего человечества" появилась в сети 28 мая.