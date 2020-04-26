Сериал "Чернобыль" сравнили с настоящими хрониками: как все было на самом деле

Последний эпизод сериала "Чернобыль" вышел на большой экран в июне 2019 года, однако его рейтинги до сих пор на высоте. Так, в сети появились интересные фотосравнения, где авторы коллажей показывают, как события 1986 года изображены в эпизодах и как это было на самом деле. В годовщину Чернобыльской катастрофы LifeStyle 24 решил напомнить фрагменты истории.

Несмотря на то, что создатели сериала "Чернобыль" несколько раз оказывались в центре скандалов относительно плагиата, их творение все равно пользуется большой популярностью не только в Украине и США.

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Представители телеканала HBO осознавали, что, снимая такую картину, они берут на себя большую ответственность за то, чтобы максимально реалистично передать то, что происходило в прошлом. В сети появились интересные фотосравнения, где авторы снимков противопоставили кадры из сериала и настоящие хроники 1986 года.

Фотосравнения

1. Валерий Легасов прибыл на место происшествия

2. Как работали ликвидаторы на крыше Чернобыльской АЭС

3. Очистка территории в городе Припять

4. Бригадир шахтеров на связи

5. Диспетчерский кабинет на АЭС

6. Падение вертолета в атомный реактор во время выполнения операции

7. "Луноход", который сбрасывал графит с крыши АЭС

8. Как работали шахтеры на территории аварии

9. Суд над Виктором Брюхановым, Анатолием Дятловым и Николаем Фоминым

10. Выпуск новостей на телевидении, во время которого всему СССР сообщили о трагедии

11. Генерал-майор Николай Тараканов благодарит ликвидаторов за работу

12. Как ликвидаторы работали на территории Припяти

13. Выпуск новостей иностранных СМИ, в которых рассказывали о трагедии на Чернобыльской АЭС

14. Шахтеры рыли тоннель под реактором

15. Установленный флаг СССР на верхушке Чернобыльской АЭС