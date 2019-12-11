Сериал "Папик": 11 и 12 серии комедийной ленты

Пенсионер Александр и охотница на богачей Лиза готовы поражать вас своими новыми приключениями. Предлагаем вам посмотреть 11 и 12 серии сериала "Папик", которые вышли на телеканале "1+1" накануне, 10 декабря.

Комедийный сериал "Папик" продолжает взрывать украинское телевидение. Еще бы, интересные приключения пенсионера Александра Николаевича в исполнении Станислава Боклана, а также молодой хищницы Лизы вряд ли смогли оставить кого-то равнодушным.

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Накануне, 10 декабря, на телеканале "1+1" вышли 11 и 12 серии сериала "Папик". Предлагаем вам посмотреть комедийные эпизоды и узнать, как разворачиваются жизненные события Александра и Елизаветы.

11 серия сериала "Папик"

Дед случайно становится свидетелем того, как Лиза поет в душе. Ему кажется, что она обладает прекрасным голосом, поэтому он хочет отвести ее на прослушивание в музыкальное училище. Также Александр Николаевич решает "подбить клинья" к давней знакомой Антонине. Он очень хочет ей понравиться. А его знакомая охотница на "папиков" Лиза удачно познакомится с тренером фитнес-клуба. Он выручит ее в трудный и нужный момент.

Сериал "Папик": 11 серия смотреть онлайн

12 серия сериала "Папик"

Пенсионер, который недавно хотел покончить жизнь самоубийством, похоже уловил ее вкус. Под влиянием молодой спутницы Лизы Александр Николаевич приспосабливается к современной жизни, в результате чего хочет стать блогером. Он начинает снимать собственный влог. А личная жизнь Лизы, кажется, наконец налаживается. Эльдар приглашает ее сняться в кино вместе с ним, из-за чегокажется ей очень милым. Лиза влюбляется в парня и понимает, что теперь ее жизнь становится намного интереснее и ярче.

Сериал "Папик": 12 серия смотреть онлайн