Сериал "Папик": 1 и 2 серии комедийной ленты

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Сериал "Папик": 1 и 2 серия онлайн

В понедельник, 2 декабря, на телеканале "1+1" стартовал новый украинский сериал "Папик". В украиноязычной комедии снялись известные украинские актеры, среди которых артисты, которые неоднократно снимались в проектах от "95 квартала". LifeStyle 24 предлагает посмотреть 1 и 2 серии сериала "Папик".

В конце года украинский кинематограф порадовал новой зажигательной комедией "Папик". Сериал выходит на телеканале "1+1" с понедельника по четверг. Однако, если вы пропустили первые серии на телевидении, предлагаем вашему вниманию 1 и 2 серии сериала "Папик".

Если интересно: Сериал "Папик": дата выхода серий украинской ленты

По сюжету, бывший актер, который пользовался большой популярностью в молодости, ностальгирует по признанию, узнаваемости и вниманию от фанаток. Поэтому, чтобы разбавить будни пенсионера, решает пойти в новую стильную парикмахерскую и сменить стрижку. После посещения барбершопа пожилой мужчина отправляется в ночной клуб, где перебирает с алкоголем и знакомится с молодой девушкой, которая принимает его за успешного миллионера.

Больше о сериале: "Папик": кто сыграл главные роли в комедийной украинской ленте

Сериал "Папик": 1 серия смотреть онлайн

Сериал "Папик": 2 серия смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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