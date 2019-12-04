Сериал "Папик": кто сыграл главные роли в комедийной украинской ленте

Накануне, 2 декабря, на телеканале "1+1" вышла первая серия сериала "Папик", который сразу же стал фаворитом украинской публики. Специально для фанатов отечественной многоэпизодной ленты редакция LifeStyle 24 подготовила подборку актеров, сыгравших главные роли в сериале "Папик".

Сериал "Папик" – это совместная работа "95 квартала" и сценариста, который превратил идею в проект, Андрея Яковлева. Он известен также, как сценарист сериала "Сваты".

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Сначала название сериала планировали изменить, а "Папик" использовали только в рабочем процессе, однако позже было решено оставить именно это название, поскольку оно лучше всего описывает сюжет ленты.

События разворачиваются вокруг харизматического пенсионера, экс-актера, который в молодости пользовался большой популярностью. Он осознает, что с приходом старости исчезла не только молодость, но и успешная карьера и любовь фанатов. Поэтому он решает в конце своих дней сходить в модный барбершоп и сделать стильную стрижку. В престижном салоне мужчина позволяет себе немного расслабиться, после чего попадает в ночной клуб и перебирает с алкоголем. Там он на нетрезвую голову знакомится с охотницей на миллионеров, которая принимает его за успешного бизнесмена.

Актеры и роли в сериале "Папик"

Станислав Боклан сыграл одну из главных ролей. Ему достался образ экс-актера Александра Николаевича Меркулова.



Станислав Боклан / 1+1

Вторую главную роль в сериале сыграла Дарья Петрожицкая. Она примерила образ Лизы, охотницы на "папиков".



Дарья Петрожицкая / 1+1

Также в сериале снимались:

Сергей Сипливый

Олеся Жураковская

Екатерина Кистень

Вера Кобзарь

Вячеслав Гиндин

Михаил Кукуюк

Эльдар Кабиров

Алексей Кирющенко

Наталья Кленина