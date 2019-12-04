Сериал "Папик": кто сыграл главные роли в комедийной украинской ленте
Накануне, 2 декабря, на телеканале "1+1" вышла первая серия сериала "Папик", который сразу же стал фаворитом украинской публики. Специально для фанатов отечественной многоэпизодной ленты редакция LifeStyle 24 подготовила подборку актеров, сыгравших главные роли в сериале "Папик".
Сериал "Папик" – это совместная работа "95 квартала" и сценариста, который превратил идею в проект, Андрея Яковлева. Он известен также, как сценарист сериала "Сваты".
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Сначала название сериала планировали изменить, а "Папик" использовали только в рабочем процессе, однако позже было решено оставить именно это название, поскольку оно лучше всего описывает сюжет ленты.
События разворачиваются вокруг харизматического пенсионера, экс-актера, который в молодости пользовался большой популярностью. Он осознает, что с приходом старости исчезла не только молодость, но и успешная карьера и любовь фанатов. Поэтому он решает в конце своих дней сходить в модный барбершоп и сделать стильную стрижку. В престижном салоне мужчина позволяет себе немного расслабиться, после чего попадает в ночной клуб и перебирает с алкоголем. Там он на нетрезвую голову знакомится с охотницей на миллионеров, которая принимает его за успешного бизнесмена.
Актеры и роли в сериале "Папик"
Станислав Боклан сыграл одну из главных ролей. Ему достался образ экс-актера Александра Николаевича Меркулова.
Станислав Боклан / 1+1
Вторую главную роль в сериале сыграла Дарья Петрожицкая. Она примерила образ Лизы, охотницы на "папиков".
Дарья Петрожицкая / 1+1
Также в сериале снимались:
Сергей Сипливый
Олеся Жураковская
Екатерина Кистень
Вера Кобзарь
Вячеслав Гиндин
Михаил Кукуюк
Эльдар Кабиров
Алексей Кирющенко
Наталья Кленина