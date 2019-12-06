Сериал "Папик": 7 и 8 серии комедийной ленты

Популярная комедийная украинская лента дошла до экватора. Накануне, 5 декабря, на телеканале "1+1" вышли 7 и 8 серии сериала "Папик". Как разворачиваются события в жизни главных героев – смотрите в эпизодах онлайн на LifeStyle 24.

Сериал "Папик" стал лучшей премьерой сезона. Рейтинги комедии заметно выросли уже после выхода двух первых серий. Ведь тема "охоты на папиков" забавная не только из-за качественных шуток, но и потому, что такая проблема достаточно актуальна и в реальном мире.

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Так, напомним, лишь благодаря привлекательному внешнему виду пенсионеру Александру Николаевичу удалось получить внимание молодой и симпатичной девушки. Экс-актер хотел совершить самоубийство, однако перед смертью решил насладиться жизнью: пошел в барбершоп, сделал стильную прическу и стрижку бороды, выпил хорошего алкоголя и отправился на вечеринку в ночной клуб, где, собственно, встретил Лизу, которая мгновенно изменила его жизнь. Поэтому, как сложилась жизнь пенсионера Александра и охотницы Лизы – смотрите в 7 и 8 серии сериала "Папик".

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Сериал "Папик": 7 серия смотреть онлайн

Сериал "Папик": 8 серия смотреть онлайн