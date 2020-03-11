"Поймать Кайдаша": финальные 11 и 12 серии о знаменитой семье

В среду, 11 марта, на телеканале "СТБ" завершается первый сезон сериала "Поймать Кайдаша". Тысячи зрителей следили за комедийным сюжетом, который раскрывал историю обычной украинской семьи. Чего ждать от 11 и 12 серий – читайте в новости LifeStyle 24.

В течение 2 недель украинские зрители с восторгом пересматривали сериал "Поймать Кайдаша", который сняли по мотивам знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. В центре сюжета оказалась обычная сельская семья, которая переживает жизненные трудности и никак не может обжиться в одном доме. Больше всего конфликтов возникает между невестками Мотрей и Мелашкой и их свекровью Марусей Кайдаш. Женщины курьезно выясняют спорные вопросы, чем вызывают улыбки у зрителей.

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Хватает у сериала и драматических моментов. Так, в 10 серии "Поймать Кайдаша" Лаврин и Мелашка оказались на грани развода. Девушка сбежала в Киев и не вернулась в деревню. Сможет ли парень удержать любимую и повлияет побег невестки на Марусю Кайдашиху – зрители узнают в 11 и 12 сериях.

Одиннадцатая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В 11 серии "Поймать Кайдаша" авторы проекта расскажут, как сложилась судьба главных героев за год после неожиданного бегства Мелашки. После ее возвращения Емеля и Мария Кайдаш пытаются более ласково говорить с девушкой, чтобы не спровоцировать ее на развод. Идеальным станет и Лаврин, который едва не будет сдувать пылинки с любимой. Но такая идиллия может разрушиться в любой момент, ведь на телефон Мелашки продолжают поступать сообщения от Саши из Донецка. Парень не скрывает, что у него чувства к ней и хочет жениться. Мелашка запуталась и даже признается подругам-соседкам, что больше не любит Лаврина.

Не меньше проблем и у Омельки и Марии. Мужчина вновь злоупотребляет алкоголем, теряет сознание и бредит. Понимая, что его состояние здоровья ухудшается, Омелько даже захотел закодироваться. Поможет ли ему лечение и что решит Мелашка с браком – зрители узнают в 11 серии "Поймать Кайдаша".

Двенадцатая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

Уже год семья Кайдашей живет без Омельки. Без главы государства осталась и Украина: в государстве только завершился Майдан, который разрушил власть олигархов. А на Донбассе начинаются боевые действия. Карп называет революцию вирусом и злится, что остался без работы. Лаврин же не может найти взаимопонимания со старшим братом, потому что является сторонником Майдана.

Такая же ситуация и в селе Семигори. Люди как будто разделилась на два лагеря: одни готовы все отдать переселенцам, а другие обвиняют их во всех бедах. В то же время Мелашка не прекращает думать о Саше, который внезапно перестал ей писать. Какая судьба ждет семью Кайдашей – смотрите в финальной серии "Поймать Кайдаша".

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Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврин – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк

Мелашка – Дарья Федина