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Сериал "Половое воспитание" продлили на 3 сезон: в сети появился первый тизер

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Кадр из сериала "Половое воспитание" / IMDb

Британский комедийно-драматический телесериал "Половое воспитание" (Sex Education), кажется, пользуется немалой популярностью. Сразу после выхода 2 сезона создатели сообщили о продолжении ленты на третий.

О том, что сериал "Половое воспитание" (Sex Education) продлен на третий сезон, создатели франшизы сообщили на официальной странице ленты в твиттере.

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Также на ютуб-канале компании Netflix, которая занимается съемками сериала, появился тизер-трейлер. В коротком промо-ролике появляется директор школы в Мурдэйле Алистер Петри. Он проводит зрителей помещением, где устроили арт-выставку, и рассказывает о каждом герое сериала.

Джиллиан Андерсон, которая играет одну из главных ролей в сериале "Половое воспитание", также сделала анонс нового сезона на своей странице в твиттере. "Увидимся скоро. 3 сезон", – написала актриса.

Напомним, комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдэйл. События первого сезона разворачиваются вокруг 16-летнего подростка Отиса, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, которая работает секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у парня зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Netflix
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