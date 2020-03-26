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"Защищая Джейкоба": чем засияет новый сериал со звездой Marvel Крисом Эвансом

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Представители Apple TV+ презентовали в сети первый трейлер сериала "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob). Криминальная драма уже приковала внимание киноманов, ведь в ней снялся голливудский актер Крис Эванс.

В Голливуде остановили все запланированные съемки, поэтому вовремя выйдут на экраны только сериалы, эпизоды которых успели создать к пандемии коронавируса. Среди них – новинка Apple TV+ "Защищая Джейкоба".

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Известно, что сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Уильяма Лендея. В центре сюжета – история окружного прокурора Эндрю Барбери, который успешно работает в штате Массачусетс. Однако его обычные будни прекращаются, когда 14-летнего сына обвиняют в убийстве одноклассника. Поэтому Эндрю берется за собственное расследование и пытается оправдать своего отпрыска.

Главные роли в сериале "Защищая Джейкоба" исполнили актеры:

  • Крис Эванс – прокурор Эндрю Барбери
  • Мишель Докери – его жена
  • Джейден Либерхер – школьник Джейкоб, которого подозревают в убийстве

Премьера новинки от режиссера Марка Бомбека запланирована на 24 апреля 2020 года. Проект презентуют на Apple TV.

Смотрите трейлер к сериалу "Защищая Джейкоба": видео 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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