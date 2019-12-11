5 сериалов от Netflix, которые вышли в 2019 году: интересная подборка для вечернего просмотра

Стриминговый сервис и кинокомпания Netflix ежегодно поражает своих фанатов горячими премьерами, среди которых документальные фильмы, сериалы, художественные ленты или фантастические триллеры. В общем, каждый может найти себе премьеру по душе. Поэтому редакция LifeStyle 24 решила сделать подборку 5 самых популярных сериалов от Netflix, которые вышли в 2019 году.

Немало престижных иностранных изданий сделали итоги 2019 года, назвав самые худшие фильмы, лучших актеров, самые популярные сериалы и тому подобное. А редакция LifeStyle 24 решила подобрать для вас самые громкие и самые обсуждаемые проекты стримингового сервиса Netflix.

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Мы уверены, если вы еще не видели эти сериалы, то точно слышали о них! Поэтому, если вы искали что-то для вечернего просмотра – подборка для вас дальше.

5 сериалов от Netflix 2019

1. "Наша планета" (Our Planet)

Над 8-серийным документальным сериалом "Наша планета" работали создатели серии эпизодов "Планета Земля". Они создали подобный проект специально для сервиса Netflix.

В сюжете документального сериала "Наша планета" поднимаются вопросы охраны окружающей среды, рассказывается о разнообразии животного мира. Также, просматривая эпизоды, можно увидеть, в каких условиях проживают животные и как влияют климатические изменения на их выживание в различных регионах.

Вместе с так называемым ведущим сериала "Наша планета" зрители смогут посетить заледеневшую тундру, тропические леса, а также африканские пустыни. Документальный проект покажет чудеса природы, о которых раньше вы даже не догадывались, в частности, о взаимосвязи различных видов животных. Также ведущий будет рассуждать и объяснять, какое влияние на величественную планету Земля имеет человек и как мы можем помочь ей сохранить свою жизнь.

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2. "Черное зеркало" (Black Mirror) (5 сезон)

За последние 20 лет наша жизнь заметно изменилось. В ней появилось больше digital и меньше реальности, больше технологий и меньше волнения об обеспечении потребностей, больше новизны и меньше размышлений о том, как сильно это влияет на существование, коммуникацию и взаимосвязь человечества. Поэтому британские кинотворцы решили создать сериал-антологию, в котором они покажут всю "привлекательность" современного бытия.

Сериал "Черное зеркало" берет свое начало в 2011 году, однако последний, пятый, сезон был представлен в июне 2019 года. Он вместил в себя три эпизода, каждый из которых показывал современную жизнь с новой стороны. По сюжету сериала, людям значительно проще делиться проблемами на фейсбуке, в твиттере или в инстаграме, но доверить свою тайну близкому человеку – уже за пределами возможного. Мир "Черного зеркала" несколько преувеличен, однако он точно заставит задуматься о том, почему мы не можем жить без технологий и как предвидеть такой печальный ход событий.

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3. "Корона" (The Crown) (3 сезон)

Биографический сериал "Корона" берет свое начало в 2017 году. Тогда на большой экран вышел первый сезон ленты, который сразу же получил бешеную популярность среди фанатов британской королевской семьи. В ноябре 2019 года поклонники драматического сериала увидели 3 сезон "Короны", создатели которого уже представили все эпизоды.

Первый сезон сериала "Корона" рассказывает о жизни королевской семьи Великобритании со времен правления отца Елизаветы II. Во втором сезоне события разворачиваются вокруг первых лет Лилибет, которая села на трон, а в третьем сезоне продолжается рассказ о нелегкой жизни Ее Величества Елизаветы II.

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4. "Тринадцать причин почему" (Th1rteen R3asons Why) (3 сезон)

Очередной драматический сериал, созданный американцами на основе одноименного романа Джея Ашера, в 2019 году представил 3 сезон. В вымышленном сериале "Тринадцать причин почему" можно увидеть немало реальных проблем, с которыми сталкиваются современные дети.

По сюжету ленты, старшеклассница Ханна Бейкер стала жертвой одноклассников, которые занимались буллингом по отношению к ней, а также подверглась изнасилованию. Она пыталась начать новую жизнь, посещая школьного психолога, а также ища поддержки у близких и родных. Однако все попытки восстановиться были напрасными, поэтому от отчаяния девушка покончила с собой.

Однажды одноклассник Ханны Клей Дженсен, возвращаясь из школы домой, на лестнице своего дома находит таинственную коробку. Открыв ее, парень понял, что о доставке позаботилась его погибшая подруга. В коробке она оставила кассеты, в которых записала 13 причин, побудивших ее к самоубийству, а также послание каждому, кто получил коробку – он должен внести свою лепту в это дело и передать ее другому. Парню удастся прояснить обстоятельства насилия и огласить ужасное и жуткое дело общественности.

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5. "Карточный домик" (House of Cards) (6 сезон)

Замыкать пятерку сериалов 2019 года от Netflix мы доверили новому сезону "Карточного домика". Проект разработал и спродюсировал Боу Уиллимон в жанрах "драма" и "политический триллер". Многоэпизодная лента является адаптацией к одноименному минисериалу от BBC.

По сюжету "Карточного домика" от Netflix, события разворачиваются в Вашингтоне. Там демократ из пятого избирательного округа Южной Каролины и "Председатель фракции большинства в парламенте" Фрэнк Андервуд готовит коварный план. После того, как ему отказали в должности государственного секретаря, он мечтает отомстить своим предателям.

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