Сестры Белла и Джиджи Хадид стали гостями вечеринки главного редактора Vogue Анны Винтур

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Беллі і Джіджі Хадід
Беллі і Джіджі Хадід / Instagram / @leonessas

Знаменитые сестры топ-модели стали почетными гостями частной вечеринки, которую организовала Анна Винтур. Главный редактор американского журнала Vogue собрала немало знаменитостей в Париже.

Неделя моды всегда ассоциируется с модными показами, звездными гостями и стильными street-style "луками". Однако главный редактор одного из самых популярных журналов о моде решила поразить знаменитостей своей креативностью и устроила закрытую вечеринку.

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Анна Винтур пригласила на праздник немало звезд из фэшн-индустрии, среди которых Наоми Кэмпбелл, Даутцен Крус, Хейли Болдуин и, конечно, сестер Беллу и Джиджи Хадид. Коктейльная вечеринка, приглашение на которую получили одни из самых знаменитых моделей мира и другие селебрити, имела название "Американцы в Париже".

Для появления в модном кругу сестры Хадид выбрали яркие наряды, которые по стилю очень похожи на одежду, которая пользовалась популярностью в 90-х. Джиджи надела короткое белое платье с розовым омбре и нашитым камнями, дополнив ее черными гольфами и маленькой сумкой.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Getty Images

Ее сестра Белла выбрала для светского мероприятия более сдержанный образ – черный total look. На ней было однотонное платье до колен, кожаный тренч и лаковые сапоги. Ее образ дополнил интересный головной аксессуар – повязка, которая придерживала волосы.

Белла Хадід
Белла Хадид / Getty Images

 

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Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид Джиджи Хадид
Источник: LifeStyle 24
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