Сестры Хадид представили новую коллекцию Jacquemus в подиуме в Париже: потрясающие фото

На днях в рамках Парижской недели мужской моды состоялся феерический показ французского модельера Симона Порт Жакмюса. Дизайнер устроил настоящее шоу для презентации коллекции в сдержанных оттенках и пригласил на подиум звездных моделей Беллу и Джиджи Хадид. Главным открытием показа стало появление легендарной Летиции Касты.

Неделя мужской моды собрала главных ценителей роскошных брендов во французской столице. Именитые дизайнеры выбирают собственные методы, чтобы поразить жаждущую к новинкам в области фэшн-индустрии публику. Не стал исключением и показ новой коллекции дома Jacquemus, который состоялся на днях в разгар модного сезона.

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Новая коллекция Симона Порт Жакмюса осень-зима 2020/2021 впервые соединила мужские и женские наряды. Она получила название L'année 1997 и выполнена преимущественно из льна.

Показ открыла культовая французьа супермодель Летиция Каста, которая вошла в историю как одна из самых успешных "ангелов" Victoria's Secret. Знаменитость не появлялась на подиуме в течение 10 лет, но в свои 41 год смогла затмить одних из самых успешных моделей современности.

Летиция Каста появилась в трикотажном укороченном топе на одну пуговицу и юбке-карандаш с высокой посадкой серо-песочного оттенка. В обуви на высоких каблуках она виглядада безупречно.



Летиция Каста на показе новой коллекции Jacquemus / Instagram / @jacquemus

Кроме легендарной Летиции Касты, не менее впечатляющей было появление звездных сестер Джиджи и Беллы Хадид, которые являются безоговорочными любимицами французского модельера. Платье Джиджи имело экстремальный разрез до бедер, который позволил модели продемонстрировать всю красоту своих стройных ног.

Глубокие вырезы, длина мини, обнаженные животы удачно балансировали с воздушными формами и легкими материалами.



Джиджи Хадид на показе новой коллекции Jacquemus / Instagram / @jacquemus



Джиджи Хадид на показе новой коллекции Jacquemus / Instagram / @jacquemus



Белла Хадид на показе новой коллекции Jacquemus / Instagram / @jacquemus