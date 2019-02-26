Сестры Кардашян снялись полуобнаженными в откровенной фотосессии

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Сестры Кардашян
Сестры Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Звездные сестры Хлои Кардашян, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашян огорошили поклонников в сети совместной откровенной фотосессией.

Новые снимки сёстры Кардашян-Дженнер опубликовали на своих страницах в Instagram.

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Что интересно, Кортни Кардашян позирует на фотографиях в прозрачном платье-сетке с кристаллами Swarovski от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Ее образ завершили черное нижнее белье и прозрачные туфли на каблуке.

Вместе с ней сестра Хлои в блестящем комбинезоне и Кедалл в красном мини-платье из искусственной кожи.


Хлои, Кортни Кардашян и Кендалл Дженнер / Instagram / @kourtneykardash


Кендалл Дженнер, Кортни и Хлои Кардашян / Instagram / @kourtneykardash


Кендалл Дженнер, Кортни и Хлои Кардашян / Instagram / @kourtneykardash


Хлои Кардашян, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашян/ Instagram / @kourtneykardash

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Теги: LifeStyle Мода Эротика Кендалл Дженнер Хлои Кардашян Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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