Сеть очаровали новые фото Бена Аффлека и Аны де Армас

Пока миллионы людей находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, Бен Аффлек наслаждается буднями с новой девушкой Аной де Армас. И пара все же попала в объективы папарацци, поэтому в сети распространили их романтические фото.

Как сообщает Just Jared, после совместного отдыха 47-летний Бен Аффлек и 31-летняя Ана де Армас вернулись в Лос-Анджелес. В среду, 18 марта, пару заметили на улицах города во время прогулки. По словам очевидцев, голливудские актеры выглядели счастливыми и держались за руки, подтверждая слухи о романе.

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Пока звезды отказываются комментировать новости западных СМИ. Однако намекают на правдивость слухов. В частности, Бен Аффлек оставил комментарий к фото Аны де Армас. Девушка опубликовала пляжные фотографии, сделанные во время отдыха с бойфрендом. К эффектным кадрам Бен Аффлек с юмором написал: "укажите автора, пожалуйста".

Роман между актерами вспыхнул в феврале 2020 года. Произошло это на съемках фильма "Глубокая вода". Ана де Армас сыграла в фильме жену Бена Аффлека, которая получает разрешение от мужа изменять ему. Такое решение главный герой принял, чтобы не разводиться и избежать раздела имущества. По словам инсайдеров, никто не подозревал, что актеры начали встречаться, ведь на публике Ана и Бен не демонстрировали романтики. И уже после завершения съемок пара отправилась на отдых.

"С самого начала они имели какую-то особую химию в общении. Бен всегда казался очень расслабленным и счастливым возле Аны, но в то же время они не демонстрировали романтики. Он был очень сосредоточен на создании фантастического фильма. Он приезжал на съемки рано и был одним из последних, кто покидал павильон", – рассказал инсайдер.