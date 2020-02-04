Сеть покорило первое фото Ирины Шейк и Брэдли Купера после развода

Одна из самых очаровательных пар Голливуда и до сих пор привлекает внимание поклонников. Брэдли Купер и Ирина Шейк случайно встретились на вечеринке в Лондоне. Соответствующее фото стремительно распространили в сети.

После церемонии BAFTA, которая отгремела в Лондоне 2 февраля, представители Vogue организовали шумную вечеринку, на которую пригласили весь голливудский бомонд. Шарлиз Терон, Кортни Лав, Марго Робби, Виктория Бекхэм – кого только нельзя было встретить на светском мероприятии. Однако наибольшее внимание привлекла Ирина Шейк.

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На вечеринку она пришла в роскошном платье-сетке от Burberry, расшитом камнями. В таком наряде модель стала звездой вечера. Кроме того, все ее коллеги могли увидеть, как Ирина Шейк впервые после развода встретилась с Брэдли Купером на публике. А главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул даже не удержался от фото с бывшей парой, которое и разлетелось в сети через считанные минуты после публикации.

О чем говорили бывшие супруги – неизвестно. Однако, согласно фото, Брэдли Купер был в восторге от такой встречи.



Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке / Instagram / @edward_enninful

Интересно, что в этот вечер сопровождал Ирину Шейк ее друг Рикардо Тиши. С ним знаменитая модель устроила импровизированную фотосессию за кулисами светского события. Снимки отличились немалой пикантностью.



Ирина Шейк с другом / Instagram / @edward_enninful

Что известно о разводе Ирины Шейк и Брэдли Купера?Впервые о разладе в отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой. На Оскаре актеры демонстрировали особую романтику, хотя в зале сидела Ирина Шейк. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом. Однако уже в июне 2019 года пара официально подала документы на развод.



Впоследствии инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили расстаться еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Звезда родилась". Поэтому только после безумного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой.