Сеть растрогали трейлеры к драме "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон: видео

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"Брачная история": сюжет и трейлеры
"Брачная история": сюжет и трейлеры / variety.com

Представители компании Netflix опубликовали сразу два трейлера к фильму "Брачная история" (Marriage Story), главные роли в котором исполнили Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Опубликованные кадры уже успели привлечь внимание киноманов.

По словам представителей Netflix, драма "Брачная история" будет существенно отличаться от других романтических фильмов. Режиссер Ноа Баумбах решил показать историю супругов, которые после счастливых лет совместной жизни решили развестись. Однако одно и то же событие авторы показали глазами жены и мужа.

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Именно поэтому в сети опубликовали сразу два официальных трейлера: "Что я люблю в Николь" и "Что я люблю в Чарли", которые уже привлекли внимание киноманов.

С помощью двух трейлеров я хотел показать отношения глазами обоих персонажей. В каждой истории есть много сторон, и фильм отражает различные точки зрения в поиске общей истины,
– рассказал Ноа Баумбах в комментарии CNN.

Главные роли в киноленте "Брачная история" исполнили Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Кроме этого, в фильме снялись Лора Дерн, Рэй Лиотта, Мерритт Уивер. Премьера киноленты запланирована на 29 августа 2020 года. Первый показ фильма "Брачная история" состоится во время 76-го Венецианского кинофестиваля.

Смотрите трейлер к фильму "Брачная история" ("Что я люблю в Николь"): видео

Смотрите трейлер к фильму "Брачная история" ("Что я люблю в Чарли"): видео

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Кино Скарлетт Йоханссон
Источник: LifeStyle 24
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