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Сеть тронули детские фото Екатерины Кухар

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Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина и судья развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар 18 января отпраздновала свое 38-летие. Звезда отправилась в романтическое путешествие со своим мужем. Пока Екатерина публикует в инстаграме фотографии и видео из путешествия, ее мама поделилась архивными детскими фото знаменитой танцовщицы.

После дня рождения Екатерины Кухар в сети появились ее детские фото, которые опубликовало издание JetSetter. На них можно увидеть, как развивалась карьера примы-балерины от детских до юных лет. Также на снимках зафиксированы моменты из жизни маленькой Катерины.

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Хотя Екатерину Кухар считают одной из самых строгих судей "Танцев со звездами 2019", однако на детских снимках она позирует улыбающейся и в то же время изысканной. На этих фотографиях ее можно увидеть в коллективе перед выступлением, в гримерке, на репетициях, в путешествиях. Очень милой является фотография Екатерины, скорее всего, с мамой на море. В руках девочка держит игрушечного розового зайчика.

Катерина Кухар
1991 год / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катерина Кухар в колективі (Катя в другому ряду, посередині) / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Кате 7 лет / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катерине 12 лет / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
12-річна Катя в Японії / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катя на отчетном концерте в 9 классе хореографического училища в паре с Леней Сарафановым, они вместе учились / Фото: JetSetter
Катерина Кухар
Катя исполняет главную роль в спектакле "Сильфида " в Японии (здесь Катерини15-16 лет) / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катя исполняет главную роль в спектакле "Сильфида " в Японии (здесь Катерини15-16 лет) / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
14-летняя Катерина в хореографическом училище / Фото: JetSetter
Катерина Кухар
Катерине 15-16 лет / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катя на выпускном концерте. Ей тут 18 лет JetSetter

Катерина Кухар
Катя в роли Эсмеральды на спектакле "Нотр-Дам де Пари". Ей тут 22 года / Фото: JetSetter

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дни рождения
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