Сеть взрывает первый трейлер к мультфильму "Супермен. Красный сын": в видео появился Сталин

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"Супермен. Красный сын". / IMDb

Уже в начале 2020 года фанаты DC смогут увидеть новую экранизацию, снятую по мотивам одноименных комиксов. Накануне в сети появился трейлер к мультфильму "Супермен. Красный сын".

Как известно, в комиксах от DC серия "Красный сын" – это линейка в престижных форматах, которые вышли в трех выпусках в 2003 году. Так, через 17 лет кинокомпания решила экранизировать их в полнометражный мультфильм.

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По сюжету анимационной картины, капсула с любимым Суперменом приземлилась в СССР. Известный всем супергерой неожиданно превращается в коммуниста, а впоследствии ему выпадает честь возглавлять партию и даже государство. Поскольку события в мультфильме происходят во времена Иосифа Сталина, то его также показали в коротком видеоролике.

Главного героя озвучил звезда "Гарри Поттера", игравшего Люциуса Малфоя, Джейсон Айзекс. Премьера мультфильма состоится в начале 2020 года, однако точной даты еще не называют.

"Супермен. Красный сын": трейлер смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино DC Comics Гарри Поттер
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