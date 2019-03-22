Шансы выжить уменьшались, – звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк об инсульте и операции на мозге

Главная героиня сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк дала откровенное интервью, в котором призналась о проблемах со здоровьем, которые ей пришлось пережить в 24-летнем возрасте. Мать драконов открыла другую, слабую сторону себя, о которой ее поклонники даже не догадывались.

31-летняя Эмилия Кларк дала откровенное интервью для иностранного издания The New Yorker. Голливудская актриса написала для газеты эссе, в котором рассказала о проблемах со здоровьем. После этого несокрушимый образ Эмилии, который достался ей в сериале "Игра престолов", стал не более, чем ролью для ее поклонников. Актриса рассказала об операциях на головной мозг и инсульте, после которого чудом выжила.

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Все началось после съемок первого сезона "Игры престолов". Сильная головная боль и тошнота застали Эмилию Кларк во время тренировки в спортзале. Скорая тут же доставила ее в отделение неотложной помощи. МРТ показало, что у актрисы аневризма, а врачи заверили, что нужна срочная операция. Каждая минута была важна, но Эмилия признается, что в тот момент в ее голове были мысли о том, что у нее нет времени на операцию.

Я должна была подписать разрешение на операцию. Помню, подумала: "Операция на мозге?". Я была очень занятой жизнью – у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а потом потеряла сознание. Следующие три часа хирурги занимались восстановлением моего мозга,

– рассказала Эмилия Кларк.



Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" / Instagram / @daenerys.instargaryen

После этого актриса снова плохо чувствовала себя на съемках второго сезона. Врачи обнаружили у нее вторую аневризму. Ей пришлось перенести вторую операцию.

Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, шансы выжить уменьшались с каждой минутой. Нужно было делать трепанацию черепа. Восстановление было еще более болезненным, чем после первой операции. Части моего черепа были заменены титановыми пластинами – у меня огромный шрам, идущий через всю голову,

– призналась звезда сериала "Игра престолов".

Также она добавила, что первыми побочными эффектами после операции были проблемы с периферийным зрением, памятью и концентрацией. Однако родные актрисы помогли ей восстановиться, а представители телеканала HBO решили не афишировать то, что случилось. После пережитого Эмилия Кларк начала заниматься благотворительностью и финансированием людей с подобными проблемы. Вероятно, ее сотрудничество с Кейт Миддлтон образовалась именно на этом основании.