Шарлиз Терон призналась, что ей трудно совмещать карьеру и воспитание детей

Оскароносная голливудская актриса Шерлиз Терон откровенно рассказала, что ей очень трудно совмещать успешную карьеру и воспитание детей. Звезда отмечает, что постоянно думает о них и это мешает ей полностью вжиться в роль.

Шарлиз Терон является одной из самых успешных американских актрис. После напряженного рабочего дня она возвращается домой, где ее ждут 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочь Августа. Недавно знаменитость дала интервью изданию Mirror, в котором призналась, что мысли о детях, которые ждут дома, мешают ей полноценно отдаваться работе.

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Насыщенный график Шарлиз дает о себе знать. Ежедневная работа на съемочной площадке и домашние заботы очень утомляют.

Я не знаю, как другим актерам удается не выходить из роли во время съемок. Это так утомительно. Я очень ленива для этого. У меня есть двое детей, которых нужно растить, и собаки, за которыми нужно убирать,

– рассказала актриса.

Кажется, что звезда Голливуда уже привыкла к такому ритму жизни, однако воспитание детей – это работа без выходных и отпусков, которая требует много усилий и настойчивости.

По окончании съемочного дня я просто иду в свой трейлер, смываю макияж и еду домой. Я усвоила это довольно давно: чем проще ко всему относиться, тем лучше получается. Конечно, раньше мне это давалось тяжелее, но принцип не изменился,

– отметила Терон.