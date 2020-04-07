Шарлиз Терон призналась, что ей трудно совмещать карьеру и воспитание детей
Оскароносная голливудская актриса Шерлиз Терон откровенно рассказала, что ей очень трудно совмещать успешную карьеру и воспитание детей. Звезда отмечает, что постоянно думает о них и это мешает ей полностью вжиться в роль.
Шарлиз Терон является одной из самых успешных американских актрис. После напряженного рабочего дня она возвращается домой, где ее ждут 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочь Августа. Недавно знаменитость дала интервью изданию Mirror, в котором призналась, что мысли о детях, которые ждут дома, мешают ей полноценно отдаваться работе.
Читайте также: Кэти Перри не переживает за будущие роды, – СМИ
Насыщенный график Шарлиз дает о себе знать. Ежедневная работа на съемочной площадке и домашние заботы очень утомляют.
Я не знаю, как другим актерам удается не выходить из роли во время съемок. Это так утомительно. Я очень ленива для этого. У меня есть двое детей, которых нужно растить, и собаки, за которыми нужно убирать,
– рассказала актриса.
Кажется, что звезда Голливуда уже привыкла к такому ритму жизни, однако воспитание детей – это работа без выходных и отпусков, которая требует много усилий и настойчивости.
По окончании съемочного дня я просто иду в свой трейлер, смываю макияж и еду домой. Я усвоила это довольно давно: чем проще ко всему относиться, тем лучше получается. Конечно, раньше мне это давалось тяжелее, но принцип не изменился,
– отметила Терон.
Читайте также
-
Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мирсегодня , 09:30
-
В сети появилось архивное детское фото Тины Кароль с бабушкой и дедушкой6 апреля , 22:08
-
Анна Ризатдинова продемонстрировала, как из подушки можно сделать стильное платье: фотосегодня , 09:11
-
7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30