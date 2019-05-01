Шарлиз Терон удивила сменой прически: эффектные фото

Голливудская актриса Шарлиз Терон в 43 года не боится экспериментировать с внешностью. Это она в очередной раз продемонстрировала, засветившись с новой прической.

Как известно, на вручении премий Оскар-2019 зажигательная блондинка Шарлиз Терон предстала перед камерами с обновленным имиджем. Тогда актриса перекрасила волосы в темный цвет, чем потрясла всех поклонников. Но прошло несколько месяцев, как знаменитость похвасталась очередными изменениями.

Читайте также: Пренебрегла личной жизнью из-за детей: Шарлиз Терон рассказала о самом интимном

На премьере киноленты Long Shot в Нью-Йорке Шарлиз Терон засветила новую прическу. Актриса сделала так называемую "рваную челку", которая является трендовой в этом сезоне.

Для выхода в свет знаменитая американка выбрала образ total black. Шарлиз Терон надела кружевной топ, который виднелся из-под классического штанного костюма от Dior. Туфли-лодочки и макияж с акцентом на губы завершили стильный look актрисы.



Шарлиз Терон / Getty Images



Шарлиз Терон сменила имидж / Getty Images

Известно, что звезде помогал сменить имидж стилист Адир Абергель. В комментарии западным СМИ он объяснил, что стиль для Шарлиз Терон заимствовали у модели Линды Евангелисты.

"Шарлиз – одна из моих самых больших муз. Несколько месяцев назад мы смело сделали ей боб-каре и перекрасили в брюнетку. Мне нравится, что она не боится рисковать и всегда любит пробовать что-то новое. Для премьеры Long Shot в Нью-Йорке нам захотелось пойти еще дальше, и я подобрал ей накладные пряди для челки. Для создания этого образа я вдохновлялся стилем Линды Евангелисты. Она всегда была очень смелой, и Шарлиз точно такая же", – рассказал Адир Абергель.



Архивное фото Линды Евангелисты / Pinterest.