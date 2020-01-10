Щедрый вечер, добрый вечер: тест украинской щедровки

Одну из самых популярных щедровок "Щедрый вечер, добрый вечер", которую традиционно поют в канун Старого Нового года и Второго Святого вечера, знают почти все. Однако для тех, кто забыл щедровку, или же просто хочет себе напомнить – читайте текст дальше.

Традиция колядовать и щедровать, поздравляя родных и близких с рождением Христа, хранится и передается в народе из поколения в поколение. Щедровки, как и колядки, величают хозяина, хозяйку и всю их семью, щедровальники желают достатка, богатого урожая и здоровья на весь год. Щедруют преимущественно девушки после захода солнца и до полуночи.

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Щедровка "Щедрый вечер, добрый вечер"

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Щедровка "Щедрый вечер, добрый вечер": слушайте онлайн