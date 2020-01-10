Щедрый вечер, добрый вечер: тест украинской щедровки
Одну из самых популярных щедровок "Щедрый вечер, добрый вечер", которую традиционно поют в канун Старого Нового года и Второго Святого вечера, знают почти все. Однако для тех, кто забыл щедровку, или же просто хочет себе напомнить – читайте текст дальше.
Традиция колядовать и щедровать, поздравляя родных и близких с рождением Христа, хранится и передается в народе из поколения в поколение. Щедровки, как и колядки, величают хозяина, хозяйку и всю их семью, щедровальники желают достатка, богатого урожая и здоровья на весь год. Щедруют преимущественно девушки после захода солнца и до полуночи.
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Щедровка "Щедрый вечер, добрый вечер"
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Щедровка "Щедрый вечер, добрый вечер": слушайте онлайн