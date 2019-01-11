Интересные и веселые щедривки для взрослых на украинском языке: лучшая подборка

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Щедривки для взрослых - слушать онлайн песни на украинском языке
Щедривки для взрослых слушать онлайн / hram.lviv.ua

С приближением Щедрого вечера или второго Святого вечера девушки и женщины собираются вечером на щедровку. Однако, в некоторых регионах Украины щедруют также на Старый Новый год – 13-14 января. Компания щедрующих ходит в гости друг к другу, соседям, родственникам и неженатым парням. Предлагаем вам оригинальные щедривки для взрослых, чтобы обеспечить праздничное настроение.

Украинский народ славится своими разнообразными колядками и щедровками для детей и взрослых и уникальными традициями. Следовательно, чтобы поддерживать из года в год это тайное действо, предлагаем вам вспомнить или же изучить оригинальные украинские щедривки.

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Ой, сивая зозуленька

Ой сивая та і зозуленька.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

У першому - красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

У другому - ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

А в третьому - дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць - пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце - жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки - його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Смотрите видео щедривки "Ой, сивая зозуленька":

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Смотрите видео щедривки "Щедрик":

Ой у полі при дорозі

Ой у полі при дорозі,
Щедрий вечір, добрий вечір!

Там Василько сіно косить,
Щедрий вечір, добрий вечір!

Сіно косить, коню носить:
Щедрий вечір, добрий вечір!

— Ой їж, коню, ой пий, коню,
Щедрий вечір, добрий вечір!

Буде тобі три дорозі:
Щедрий вечір, добрий вечір!

Що першая — до батечка,
Щедрий вечір, добрий вечір!

А другая — до матінки,
Щедрий вечір, добрий вечір!

А третяя — до дівчини.
Щедрий вечір, добрий вечір!

Смотрите видео щедривки "Ой у полі при дорозі":

Ой чи є, чи нема пан господар вдома

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

Смотрите видео щедривки "Ой чи є, чи нема пан господар вдома":

Ой гула, гула крутая гора

Ой гула, гула крутая гора
Щедрий вечір!
Ой гула, гула крутая гора
Добрий вечір!

Що й не зродила шовкова трава
Щедрий вечір!
Що й не зродила шовкова трава
Добрий вечір!

А й уродило та й гірке вино
Щедрий вечір!
А й уродило та й гірке вино
Добрий вечір!

Чия то дочка вино стерегла?
Щедрий вечір!
Нам, колядникам, вино принесла.
Добрий вечір!

Вино принесла красна панночка.
Щедрий вечір!
Красна панночка дівка Манічка.
Добрий вечір!

Пан-господарю, гостей зустрічай,
Щедрий вечір!
Гостей зустрічай, столи застеляй.
Добрий вечір!

І у гаразді ти бувай здоров!
Щедрий вечір!
А на другий рік прийдемо ми знов!
Добрий вечір!

Смотрите видео щедривки "Ой гула, гула крутая гора":

 

Теги: Религия LifeStyle Новости культуры Традиции Рождество Музыка
Источник: 24 канал
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