Интересные и веселые щедривки для взрослых на украинском языке: лучшая подборка

С приближением Щедрого вечера или второго Святого вечера девушки и женщины собираются вечером на щедровку. Однако, в некоторых регионах Украины щедруют также на Старый Новый год – 13-14 января. Компания щедрующих ходит в гости друг к другу, соседям, родственникам и неженатым парням. Предлагаем вам оригинальные щедривки для взрослых, чтобы обеспечить праздничное настроение.

Украинский народ славится своими разнообразными колядками и щедровками для детей и взрослых и уникальными традициями. Следовательно, чтобы поддерживать из года в год это тайное действо, предлагаем вам вспомнить или же изучить оригинальные украинские щедривки.

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Ой, сивая зозуленька

Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому - красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому - ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в третьому - дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць - пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце - жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки - його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Смотрите видео щедривки "Ой, сивая зозуленька":

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Смотрите видео щедривки "Щедрик":

Ой у полі при дорозі