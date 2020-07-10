Голливудская актриса Шэрон Стоун любит вспоминать свое прошлое и делиться с поклонниками архивными кадрами с начала своей кинокарьеры. Однако на днях два фото знаменитости поразили всех подписчиков ее блога.

Фотографии появились на инстаграм-странице Шэрон Стоун и сразу же вызвали оживленное обсуждение. На первом фото, которое актриса опубликовала, она позировала в возрасте 19 лет. Красная помада, собранные в прическу с бантом волосы и клетчатые наряды: Шэрон Стоун уже тогда была модницей.

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Однако не это поразило всех поклонников актрисы. Уже через сутки Шэрон Стоун показала новое селфи, которое сделала прямо перед публикацией. Если присмотреться к фотографии, можно увидеть, что лицо кинозвезды почти не изменилось за 43 года разницы между снимками. Всего несколько морщин и новая прическа – это все, что могли нового обнаружить сторонники между двумя фото.

Какой секрет молодости Шерон Стоун

Да и во всех лентах Шэрон Стоун предстает привлекательной и молодой. Секретом ее вида не является обращение к пластическим хирургам, хоть немало специалистов предлагали звезде свои услуги.

"Не могу назвать точное количество врачей, которые предлагали мне сделать подтяжку лица. На уговоры некоторых я даже поддалась. Но когда посмотрела на свои фотографии, подумала: "Что они собираются подтягивать?!"... В искусстве процесс старения прекрасный. Некоторые несовершенства выглядят очень чувственно... Люди боятся потерять что-то в своей внешности, но они и покупают. Когда мое лицо потеряло былую полноту, выступили скулы", – поделилась Шэрон Стоун.

Как выглядела Шэрон Стоун в разные годы жизни / Фото Instagram / @sharonstone