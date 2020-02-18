Шэрон Осборн впервые за 18 лет сменила имидж: неожиданные фото

67-летняя Шэрон Осборн таки решилась избавиться своего привычного образа. Знаменитая телеведущая перекрасила волосы в платиновый блонд, чем удивила своих поклонников в сети.

Впервые за 18 лет жена легендарного певца Оззи Осборна изменила имидж. Доверила Шэрон это дело стилисту, который подобрал для нее роскошный и трендовый цвет волос – платиновый блонд. Огромную популярность он приобрел в мире благодаря образу Матери Драконов из сериала "Игра престолов". И хотя Шэрон Осборн не выглядела, как Дейенерис Таргариен, однако вызвала фурор в сети.

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Фото опубликовал стилист и парикмахер Джек Мартин. Он решил показать, насколько изменилась Шэрон после визита в салон, поэтому на инстаграм-странице разместил фото с красно-рыжими волосами и блондом. Кроме этого, он рассказал, что телезвезда уже давно мечтала избавиться своего образа, однако, по условиям контракта, во время съемок реалити-шоу "Семейка Осборнов" она не могла прибегать к экспериментам. К тому же Шэрон опасалась: ее новый имидж спровоцирует хейтеров в сети, от чего пострадают ее проекты.

"Еще один большой день в моей карьере, когда для полной трансформации мне доверилась элегантная ведущая звезда Шэрон Осборн. Шэрон теперь на 100 процентов блондинка. В течение 18 лет она красила свои волосы в красно-рыжий цвет раз в неделю. Шэрон призналась мне, давно хотела кардинально изменить имидж, однако каждый раз эта затея оборачивалась катастрофой. Она устала красить волосы раз в неделю, но была вынуждена это делать, так как практически каждый день появлялась в медиапространстве. Я ничего не обещал ей, но сказал, что буду стараться изо сих сил. На то, чтобы сделать Шэрон платиновой блондинкой, мне понадобилось 8 часов", – поделился Джек Мартин.

Интересно, что Шэрон Осборн – не единственная звездная клиентка стилиста. Перед церемонией "Оскар-2020" Джек Мартин помог изменить имидж 82-летней актрисе Джейн Фонде. Она перекрасила волосы в серебристый блонд, который выглядел отлично и скрывал седину звезды.