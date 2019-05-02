Шокирующий трейлер к сериалу "Рассказ служанки" взрывает сеть: провокационное видео

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Трейлер к сериалу "Рассказ служанки"
Трейлер к сериалу "Рассказ служанки" / www.hulu.com/press/show/the-handmaids-tale/

Примерно через месяц на телеканале Hulu стартует показ третьего сезона провокационного сериала "Рассказ служанки". Очередной трейлер к драматической ленте уже взрывает YouTube.

Первый трейлер к сериалу «Рассказ служанки» появился в сети в феврале 2019 года. Впервые его показали в перерыве между соревнованиями на мероприятии Super Bowl-2019. Так, за месяц до премьеры нового сезона, на YouTube-канале появился новый официальный тизер, который меньше чем за сутки просмотрели более 2 миллионов пользователей.

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Обновленный трейлер с другой стороны открывает события, которые происходят в мистическом городе Галааде. В центре сюжета предстает Джун, которую играет американская актриса Элизабет Мосс. Также в двухминутном видеоролике есть серьезный спойлер, а именно фраза "Теперь у мамы есть работа", которая свидетельствует о том, что в новом сезоне действия будут связаны с дочкой Джун, Ханной.

Смотреть трейлер к третьему сезону сериала "Рассказ служанки": видео

 

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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