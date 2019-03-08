Шоко-торт из блинчиков – рецепт на Масленицу-2019 / Богданна Рыбак

Ну кто из нас не любит блинов? А еще и шоколадных... Приготовьте этот торт из шоколадных блинов на йогурте и удивите своих родных неповторимым вкусом. Ведь ваши вкусовые рецепторы просто взорвутся от этого невероятного вкуса!