Шоко-торт из блинчиков – рецепт на Масленицу-2019

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Шоко-торт из блинчиков – рецепт на Масленицу-2019
Шоко-торт из блинчиков – рецепт на Масленицу-2019 / Богданна Рыбак

Ну кто из нас не любит блинов? А еще и шоколадных... Приготовьте этот торт из шоколадных блинов на йогурте и удивите своих родных неповторимым вкусом. Ведь ваши вкусовые рецепторы просто взорвутся от этого невероятного вкуса!

Рецепт шоколадного торта с блинов на йогурте

Ингредиенты:
– 7 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 300 мл жидкого домашнего йогурта;
– 100 мл воды;
– 30 грамм какао.

Как приготовить тесто на блины:

1. Домашний йогурт соединяем с сахаром и какао.

2. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы.

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3. Добавляем воду и снова замешиваем до однородиности.

4. Тесто на блины должно постоять до часа времени.

5. Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.

Шоко-торт з млинців
Шоко-торт с блинов на йогурте

Как приготовить начинку для шоко-торта из блинчиков:

Ингредиенты для начинки:
– бананы;
– миндальные хлопья;
– сгущенное молоко;
– клюква.

Готовые шоколадные блины перемазываем сгущенным молоком, выкладываем порезанный банан и клюкву.

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Для декора используем миндальные хлопья, которые разровняют неровности блинов по краям шоко-торта.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: LifeStyle 24
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