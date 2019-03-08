Шоко-торт из блинчиков – рецепт на Масленицу-2019
Ну кто из нас не любит блинов? А еще и шоколадных... Приготовьте этот торт из шоколадных блинов на йогурте и удивите своих родных неповторимым вкусом. Ведь ваши вкусовые рецепторы просто взорвутся от этого невероятного вкуса!
Рецепт шоколадного торта с блинов на йогурте
Ингредиенты:
– 7 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 300 мл жидкого домашнего йогурта;
– 100 мл воды;
– 30 грамм какао.
Как приготовить тесто на блины:
1. Домашний йогурт соединяем с сахаром и какао.
2. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы.
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3. Добавляем воду и снова замешиваем до однородиности.
4. Тесто на блины должно постоять до часа времени.
5. Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.
Шоко-торт с блинов на йогурте
Как приготовить начинку для шоко-торта из блинчиков:
Ингредиенты для начинки:
– бананы;
– миндальные хлопья;
– сгущенное молоко;
– клюква.
Готовые шоколадные блины перемазываем сгущенным молоком, выкладываем порезанный банан и клюкву.
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Для декора используем миндальные хлопья, которые разровняют неровности блинов по краям шоко-торта.