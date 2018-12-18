Sia – 43: топ-10 самых популярных хитов знаменитой певицы

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Певица Sia празднует 43 день рождения
Певица Sia празднует 43 день рождения / Instagram/ @siamusic

Во вторник, 18 декабря, австралийская певица Sia, празднует свой 43 день рождения. Исполнительнице, которую слушают по всему миру, исполняется 43 года. Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку ее самых популярных хитов.

Sia, полное имя которой Сиа Кейт Изабель Ферлер, родилась на Юге Австралии в семье музыканта и певицы. Ее отец играл в разных группах, а мать исполняла и писала песни. Sia не могла выбрать для себя другой путь. С ранних лет она пробовала себя в музыке, однако в родной стране успех к ней так и не пришел.

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К девушке пришла популярность после переезда в Британию. В 2000 году она подписала первый контракт с компанией Sony Music и выпустила свой первый сольный альбом. После этого началась ее карьера как исполнительницы R&B и джаза.

Наибольший успех певице принес хит Little Man, который до сих пор пользуется популярностью в Великобритании. За почти 20 лет карьеры Sia сотрудничала с Дэвидом Геттой, Рианной, Бейонсе, Адель, Бритни Спирс, Эминемом и другими популярными исполнителями.

Смотреть клип Sia на песню Little Man (видео):

Смотреть клип Sia на песню Chandelier (видео):

Смотреть клип David Guetta & Sia на песню Flames (видео):

Смотреть клип David Guetta ft. Sia на песню Titanium (видео):

Смотреть клип Sia на песню Everyday Is Christmas (видео):

Смотреть клип Sia на песню California Dreamin' (видео):

Смотреть клип Sia на песню The Greatest (видео):

Смотреть клип Sia на песню Big Girls Cry (видео):

Смотреть клип Sia на песню Never Give Up (видео):

Смотреть клип Sia на песню Alive (видео):

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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