Сила высоты: Тина Кароль заинтриговала сеть отрывком из новой песни
Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников в социальных сетях отрывком из своей новой песни.
Тина Кароль опубликовала короткий ролик на своей странице в Instagram, в котором играет начало ее новой песни "Сила висоти" (оригинальная песня исполняется на русском языке – "Сила высоты").
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Написал слова и музыку Егор Солодовников, который также является автором песни "Сдаться ты всегда успеешь". По словам Кароль, новая песня выйдет 7 декабря 2018 года.
"Ты единственный, кто смог меня приучить", – поет Тина.
Тина Кароль – Сила высоты: слушайте отрывок песни
Источник: 24 канал
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