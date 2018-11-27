Сила высоты: Тина Кароль заинтриговала сеть отрывком из новой песни

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram @tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников в социальных сетях отрывком из своей новой песни.

Тина Кароль опубликовала короткий ролик на своей странице в Instagram, в котором играет начало ее новой песни "Сила висоти" (оригинальная песня исполняется на русском языке – "Сила высоты").

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Написал слова и музыку Егор Солодовников, который также является автором песни "Сдаться ты всегда успеешь". По словам Кароль, новая песня выйдет 7 декабря 2018 года.

"Ты единственный, кто смог меня приучить", – поет Тина.

Тина Кароль – Сила высоты: слушайте отрывок песни

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка Тина Кароль
Источник: 24 канал
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