Синди Кроуфорд ищет для сына психотерапевта: в СМИ узнали причину

Американская модель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер не на шутку обеспокоены состоянием своего 20-летнего сына Пресли. Инсайдеры западных СМИ узнали, что супруги срочно ищут для него психотерапевта.

Об этом журналистам US Weekly рассказали источники из близкого окружения пары. По их словам, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер были впечатлены решением сына сделать татуировку на лице. Пресли набил под правым глазом тату со словом misunderstood, что в переводе – "неправильно понят". Это уже вызвало беспокойство у звездных родителей. Однако последней каплей стало видео, которое Пресли опубликовал на днях в сети.

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Парень показал подписчикам своего блога, как стреляет в тире. Сын Синди Кроуфорд охотно позировал перед камерой с оружием в руках, что изрядно напугало его родителей.

Ранее у Пресли уже были проблемы с законом. В конце 2019 года парень сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер уверены, что поведение сына обусловлено ​​влиянием плохой компании. И чтобы Пресли не попал в серьезные инциденты, супруги экстренно хотят отправить его в психологическую клинику и уже ищут специалиста.

Когда-то его уже отправляли на реабилитационную программу. Пресли дружил с группой людей, которые негативно влияли на него,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер вмешиваются и в жизнь своей младшей дочери Кайи. 18-летняя модель, которой предрекают более успешную карьеру, чем у звездной мамочки, закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном. По словам инсайдеров, Синди убеждена, что пикантные снимки с отдыха Кайи и бойфренда вредят ее репутации, поэтому настоятельно рекомендовала дочери бросить актера. Прислушалась ли к словам матери знаменитая манекенщица, пока неизвестно.