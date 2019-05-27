Сюрприз для любимой: муж Ким Кардашян подарил ей билет на концерт Селин Дион

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Ким Кардашян и Канье Уэст на концерте Селин Дион
Ким Кардашян и Канье Уэст на концерте Селин Дион / Instagram / @celeb_highlights

Поклонникам звездных пар часто приходится разочаровываться в их отношениях, ведь насыщенная и публичная жизнь провоцирует много конфликтов. Однако Ким Кардашян и Канье Уэст одни из немногих, которые доказывают, что на их романтические отношения не влияет ни один из этих факторов. Знаменитый рэпер сделал приятный сюрприз для своей жены – привез ее на концерт популярной канадской певицы Селин Дион.

Прошло не так много времени, как Канье Уэст подарил своей жене роскошную квартиру на берегу Майами. Однако рэпер не прекращает удивлять жену не такими масштабными, однако не менее желанными подарками. Так, накануне он привез Ким Кардашян в Лас-Вегас на концерт Селин Дион.

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Звезда Instagram делилась с фанатами короткими видеороликами в stories, на которых громко подпевала каждой песни поп-дивы. Знаменитости также сделали несколько снимков втроем. На фото Ким появилась в белом комбинезоне с закрытым декольте, однако сексуальный стиль звезды подчеркивал приталенный фасон наряда и нашитые кристаллы на груди в форме бюстгальтера и на бедрах в виде трусиков. Селин Дион в свою очередь позировала перед камерой в сценическом золотистом костюме, украшенном вышивкой.

Кім Кардашян і Каньє Вест на концерті Селін Діон
Ким Кардашян и Канье Уэст на концерте Селин Дион ​/ Instagram / @celeb_highlights

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Теги: LifeStyle Музыка Канье Вест Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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