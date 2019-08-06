Скандальный директор по маркетингу Victoria's Secret подал в отставку

Маркетинг-директор бельевого бренда Victoria's Secret Эд Разек ушел со своего поста, тем самым покинув материнскую компанию марки L Brands. Мужчина занимал должность с 2000-х годов. На его решение, вероятно, повлиял недавний скандал, в который он попал.

Еще в прошлом году 71-летний Эдвард Разек попал в большой скандал, когда в интервью для издания Vogue он объяснил, почему бренд не работает с транс-моделями и plus-size. Ведь, по его словам, это приведет к разрушению "фантазии", которую создают знаменитые "ангелы".

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На эти слова бурно отреагировали немало моделей, в частности, пышнотелая 150-килограммовая модель Тесс Холидей. В ноябре 2018 года она дерзко обратилась к представителям бренда.

Кто со мной бойкотировать Victoria's Secret? Они никогда не поддерживали полных дам. Поцелуй мою толстую задницу, VS,

– заявила Тесс.

5 августа стало известно, что бренд Victoria's Secret впервые пригласил для сотрудничества модель-трансгендера Валентину Сампайо из Бразилии. А уже 6 августа стало известно, что Эд Разек покидает компанию. Официальных причин ухода экс-маркетинг-директора не называют. Стоит добавить, что в 2007 году издание Forbes назвало его одним из пяти самых влиятельных людей в фэшн-индустрии.

Добавим, что в мае 2019 года представители марки объявили, что ежегодное шоу больше не будут показывать на телевидении, а на прошлой неделе в сети просочилась информация, что в 2019 году мы не увидим традиционного показа Victoria's Secret.