Сколько денег зарабатывают актеры "Игры престолов" за один эпизод

9 Читати новину українською
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж / www.gettyimages.com

Уже совсем скоро мир всколыхнет долгожданная премьера 8 сезона сериала "Игра престолов". Пока миллионы поклонников ждут новые серии с нетерпением, предлагаем Вам узнать сколько же денег зарабатывают актеры за один эпизод.

Так, исполнители главных ролей в культовом сериале "Игра престолов" могут похвастаться немалым гонораром. Однако актеры неоднократно рассказывали, как страдали от эмоциональных проблем и физических трудностей из-за сложного напряженного графика.

Читайте также: Моя жизнь изменилась, – "Мать драконов" Эмилия Кларк рассказала о съемках "Игры престолов"

Размеры оплаты актеров менялись также каждый сезон. К примеру, Кит Харингтон сперва зарабатывал 300 тысяч долларов за эпизод, но после того как его персонаж (Джон Сноу) стал главным – артист начал зарабатывать больше.

Сколько зарабатывают актеры "Игры престолов" за один эпизод:

Кит Харингтон – 500 тысяч долларов

Эмилия Кларк – 500 тысяч долларов

Николай Костер-Вальдау – 500 тысяч долларов

Питер Динклэйдж – 500 тысяч долларов

Лена Хиди – 500 тысяч долларов

Мэйси Уильямс – 150 тысяч долларов

Софи Тернер – 150 тысяч долларов

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
18331
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 19:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
18331
В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
сегодня 18:23 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
52
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 2855
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
24 марта 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
5067
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
24 марта 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
4
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук