Сколько денег зарабатывают актеры "Игры престолов" за один эпизод

Уже совсем скоро мир всколыхнет долгожданная премьера 8 сезона сериала "Игра престолов". Пока миллионы поклонников ждут новые серии с нетерпением, предлагаем Вам узнать сколько же денег зарабатывают актеры за один эпизод.

Так, исполнители главных ролей в культовом сериале "Игра престолов" могут похвастаться немалым гонораром. Однако актеры неоднократно рассказывали, как страдали от эмоциональных проблем и физических трудностей из-за сложного напряженного графика.

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Размеры оплаты актеров менялись также каждый сезон. К примеру, Кит Харингтон сперва зарабатывал 300 тысяч долларов за эпизод, но после того как его персонаж (Джон Сноу) стал главным – артист начал зарабатывать больше.

Сколько зарабатывают актеры "Игры престолов" за один эпизод:

Кит Харингтон – 500 тысяч долларов

Эмилия Кларк – 500 тысяч долларов

Николай Костер-Вальдау – 500 тысяч долларов

Питер Динклэйдж – 500 тысяч долларов

Лена Хиди – 500 тысяч долларов

Мэйси Уильямс – 150 тысяч долларов

Софи Тернер – 150 тысяч долларов

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.