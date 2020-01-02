Сколько герцогиня Кембриджская потратила на наряды в 2019 году: сумма увеличилась

Британские модные эксперты в течение года следили за каждым выходом представителей королевской семьи. Кейт Миддлтон в этом году сменила личного стилиста, что способствовало увеличению ее расходов на гардероб. Да, стоимость всех нарядов герцогини перевалила за 3 миллиона гривен.

Ежегодно эксперты подводят модные итоги, подробно подсчитав расходы на одежду представителей королевской семьи. Кейт Миддлтон всегда отличалась изысканным стилем и сдержанностью в одежде. А суммы, которые она тратила на гардероб, колебались в пределах разумного, что кардинально отличает ее от модных предпочтений Меган Маркл.

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Герцогиня Кембриджская в прошлом году осуществила около 80 официальных выходов. Она неоднократно дополняла новую одежду известных брендов теми вещами, в которых уже появлялась публично. Стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2019 году составляет 103 тысячи фунтов стерлингов – более 3 миллионов гривен. Эта сумма почти вдвое превысила расходы 2018 года. Тогда все наряды герцогини оценили в 68 тысяч фунтов стерлингов.

Увеличение расходов на гардероб связывают в первую очередь с изменением личного стилиста. К 2019 году Кейт Миддлтон пользовалась советами ассистента Наташи Арчер, которая сейчас находится в декрете. Поэтому одевать Кейт Миддлтон взялась бывшая редактор Vogue Вирджиния Чедвик Хил, которая предпочитает именитые бренды.

Одним из самых дорогих образов был назван наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 155 тысяч гривен.

К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК – национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы.