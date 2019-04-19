Сколько героев умерло в "Игре престолов" за все 7 сезонов

Пока 8 сезон сериала "Игра престолов" только обнародовал свою первую серию, фанаты уже строят целые теории, кто из главных героев умрет в финале ленты. Журналисты издания Washington Post подсчитали количество всех смертей в предыдущем сезоне, предположив, что 8 сезон будет самым кровопролитным.

С каждым новым сезоном фанаты фэнтезийной картины вынуждены были прощаться с любимыми героями, даже если они были настоящими антагонистами в сериале. Поэтому журнал Washington Post подсчитал, что создатели сериала "Игра престолов" отправили на "тот свет" 2339 человек.

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Шокирующая цифра подтверждается рядом интересных и последовательных деталей. Первый сезон, ожидаемо, стал менее смертоносным – 69 смертей. Среди них и был ключевой главный герой Эддард Старк (Шон Бин).

Во втором сезоне погибло уже 130 героев – среди них были в основном второстепенные герои. В третьем сезоне – 87 человек, но среди них были аж 4 главных героя – лорд-командующий Мормонт (Джеймс Космо), Робб Старк (Ричард Мэдден), Талис Старк (Оона Чаплин) и Кейтилин Старк (Фэйрли).

Четвертый сезон "Игры престолов" отличился невероятным количеством смертей по сравнению с предыдущими сезонами – 181 гибель. Среди них – Джоффри Баратеон (Джек Глисон), Оберин Мартелл (Педро Паскаль) и Тайвин Ланнистер (Чарлз Дэнс). В пятом сезоне было 246 смертей (Барристан Селми – актер Йен МакЭлхинни), а вот в шестом количество увеличилось в два раза – 540. Здесь авторы сценария оставили без наследников дома Баратеона, Болтона и Тирелли.

Все же самым кровавым сезон, по подсчетам Washington Post, стал седьмой сезон – в нем погибло 1096 персонажей (Мизинец – Эйдан Гиллен). Что касается самого безопасного места на карте земель "Игры престолов", то ею стала Золотая дорога (The Goldroad), которая является главной магистралью в Семи королевствах.

Что такое "Игра престолов"?​

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.