Скрябину могут присвоить звание народного артиста Украины

Верховная Рада может посмертно почтить Андрея Кузьменко (Скрябина) званием народного артиста Украины. Инициативу нардепа из "Слуги народа" поддержали 260 народных депутатов.

Чиновник предложил президенту Украины внести изменения в указ, чтобы позволить предоставлять почетные звания посмертно. Об этом депутат Павел Мельник сообщил на своей странице в Facebook.

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Почетное звание "Народный артист" хотят также предоставить и другим выдающимся деятелям Украины, которые не получили награды при жизни.

Есть значительное количество случаев, когда при жизни выдающиеся деятели Украины не были удостоены такой государственной наградой. Признание ко многим из них пришло только после их смерти,

– отметил Мельник.

К слову, поклонники музыканта создали петицию о почтении Скрябина званием "Народного артиста Украины" еще в 2015 году. Однако она не собрала необходимое количество подписей.





Запрос о просьбе, чтобы присвоить Скрябину звание "Народный артист Украины"

Что известно о гибели Андрея Кузьменко?Лидер группы "Скрябин" погиб в ДТП возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области) около 8:20 утра 2 февраля 2015 года.



Его внедорожник столкнулся с молоковозом. В салоне машины находились еще две женщины, которые в результате аварии получили ранения. Андрей Кузьменко погиб на месте ДТП.