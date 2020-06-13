Популярная украинская певица, учасница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская впервые показала нового избранника. Им стал народный депутат Украины Сергей Кацуба. Также она опубликовала фото с его матерью.

35-летняя исполнительница после развода с известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским решилась на новый роман. На личной странице в инстаграме она поделилась фотографией с избранником и его мамой.

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Слава Каминская и ее новый возлюбленный

Любимым солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской стал экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба. Артистка впервые опубликовала их совместное фото в своих инстаграм-сторис.

Слава Каминская и Сергей Кацуба / Instagram-Stories / @babaslavka

Слава Каминская с мамой Сергея Кацубы

Также певица распространила фотографию, на которой позирует с мамой избранника – Натальей Гордиенко. Она является женой бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы.

Женщины на фото сидят на креслах. Они мило улыбаются, прижавшись друг к другу головами. Слава одета в длинное черное платье в белый горошек, которое сочетала с босоножками черного цвета. Наталью видим и белом летнем костюме, который состоит из футболки и брюк, и кедах в тон.

"Свекрушенька", – коротко подписала кадр Слава.

Слава Каминская и Наталья Гордиенко / Instagram / @babaslavka